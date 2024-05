„Nu mi-e frică de nimeni” Emilia Ghinescu, hărțuită de un necunoscut. Artista primește zeci de apeluri în miez de noapte

Emilia Ghinescu a făcut primele declarații la Antena Stars despre situația cu care se confruntă. Artista este disperată și vrea să depună plângere la poliție. Când au început apelurile cu număr ascuns!

Zilele trecute, Emilia Ghinescu anunța prin intermediul rețelelor de socializare că primește zeci de apeluri telefonice de la un număr necunoscut, chiar și în toiul nopții.

În cadrul unei intervenții telefonice la Știrile Antena Stars, artista de muzică populară a ținut să transmită că nu îi este teamă de nimeni, pentru că nu are motiv. În schimb, este deranjată de acțiunile acestui om, care nu are de gând să îi dea pace. Iată declarațiile ei!

Citește și: Cu ce se ocupă copiii mai mari ai Emiliei Ghinescu. Artista radiază de fericire când vorbește despre ei

Emilia Ghinescu, primele declarații după zecile de apeluri primite în miez de noapte

Emilia Ghinescu a dezvăluit că și în urmă cu aproximativ șapte ani s-a confruntat cu o situație similară. Atunci, oamenii legii au fost cei care i-au rezolvat problema.

„Nu știu dacă aș spune teroare, că nu mi-e frică de nimeni, că nu am de ce. Nici nu știu despre cine este vorba, doar că mă deranjează. Au fost perioade în care respectiva persoană suna, apoi ezita să mai sune și apoi iar relua apelurile. O face în timpul nopții. Nu am decât un singur număr de telefon. Am doi copii care sunt majori, sunt plecați de acasă. Eu știu, câteodată seara, unul dintre copii, băiatul nu stă cu mine, și atunci mi-aș dori foarte mult ca telefonul să fie dat pe tare în caz de are nevoie de ajutorul meu să pot să i-l acord.”, a declarat artista la Știrile Antena Stars.

„Nu am răspuns, pentru că eu acum vreo șapte ani de zile am avut aceeași problemă. Atunci am făcut sesizare la poliție. A fost pus telefonul sub urmărire. Nu am vrut să-l cunosc și nici nu m-a interesat și i s-a dat o amendă. A fost pus telefonul sub urmărire, pentru că apelurile erau foarte dese și destul de multe și deranjante.”, a adăugat Emilia Ghinescu în interviul acordat.

Emilia Ghinescu: „Îl rog din tot sufletul, pentru binele lui, să înceteze”

Emilia Ghinescu a declarat că nu bănuiește cine o sună, precizând că nici nu o interesează despre cine este vorba. Artista spune că nu răspunde la apeluri anonime sub nicio formă și că nici nu se teme de persoana respectivă.

„Habar nu am cine este. Eu nici nu răspund la apeluri anonime. Pentru cei care mi-au scris pe rețelele de socializare, și le mulțumesc din tot sufletul pentru interes, că pot activa opțiunea telefonului în care pot bloca aceste apeluri anonime, vreau să le spun că telefonul meu nu are această opțiune, iar eu nu vreau să-mi schimb modul de viață pentru unul care are probleme cu capul.”, a declarat Emilia Ghinescu la Știrile Antena Stars.

„Băiatul mare este în permanență cu mine, cel care merge cu mine la toate evenimentele și fata. Copiii sunt lângă mine. Locul unde stau eu este un loc destul de sigur. Nu am vrut să mă mut în București, pentru că stau într-un loc destul de sigur și sincer nu pot să-mi trăiesc viața gândindu-mă că un om cu probleme mă așteaptă la colț de stradă sau mă terorizează cu telefoane. Dacă urmărește acest interviu, îl rog din tot sufletul, pentru binele lui, să înceteze, pentru că acțiunile lui nu duc nicăieri.”, a adăugat artista la finalul interviului telefonic.

Citește și: Cum a răspuns Emilia Ghinescu după ce a fost acuzată că a dat mită pentru ca fiica ei să ia permisul auto. Prima reacție