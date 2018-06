O celebră cântăreață de muzică populară BĂTUTĂ CU BESTIALITATE. A ajuns la spital!

Îndrăgita cântăreață de muzică populară Saveta Bogdan și-a pus sufletul pe tavă și a mărtuisit ce viață chinuită a avut lângă cei doi soți. A mărturisit chiar că unul dintre soți a bătut-o până când nu mai putea să respire.

“Pe la varsta de 16 ani, am fugit de acasa, pentru a locui cu iubirea vietii mele de atunci! Eram atat de fericita, nu imi pasa de nimeni si de nimic. Din pacate, dupa nunta, sotul meu a devenit extrem de gelos. Nu ii convenea ca plec la spectacole si, dupa ce se imbata, ma batea mar, ce sa va spun, ma batea pana ma lasa lata. Am stat cu el doar cinci ani, dupa care am fugit si am divortat”, a spus artista într-o emisiune tv.