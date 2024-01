O femeie celebră primește milioane de euro de fiecare dată când partenerul o înșală. În vară împlinesc zece ani de relație

O vedetă primește milioane de euro de fiecare dată când este înșelată de partener. Cuplul va sărbători zece ani de relație în vara acestui an.

Orice relație are sușuri și coborâșuri. Unele dintre ele implică însă și alte ”aranjamente”, care să compenseze anumite pierderi.

O impresară celebră se îmbogățește de fiecare dată când partenerul calcă strâmb. Aceasta a avut de nenumărate ori intenția de a se despărți din cauza infidelităților partenerului său, însă mereu a fost convinsă de acesta să renunțe.

Wanda Nara are 37 de ani și este într-o relație cu Mauro Icardi, fotbalistul în vârstă de 30 de ani, care joacă la Galatasaray.

Cei doi vor sărbători în vara acestui an zece ani de relație. Cu toate acestea, legătura lor a fost plină de turbulențe, care de nenumărate ori au făcut-o pe Wanda să se gândească la despărțire.

Însă Mauro Icardi a știut întotdeauna cum să o convingă să se răzgândească. Wanda a vorbit în mod repetat despre infidelitățile lui Mauro.

Orice cuplu se confruntă cu probleme, însă Wanda este printre femeile care știu să-și ”negocieze” bătăliile. Potrivit Marca, aceasta a dezvăluit că ea și Mauro Icardi au semnat un contract prin care își asigură câteva milioane de dolari în cazul în care bărbatul o înșală. Această compensație o ”ajută” să treacă mai ușor peste problemele apărute în relație.

Cu toate acestea, clauza nu pare să-l deranjeze pe bărbat, dat fiind că averea sa este estimată undeva la 90 de milioane de euro.

Wanda a amintit și de situația partenerului său de dinainte să formeze un cuplu. Aceasta a dat câteva detalii despre casa în care locuia fotbalistul înainte să o cunoască.

Ea a spus că lui Icardi i-au trecut peste 200 de femei prin pat, acesta clasificându-le în funcție de continetul de origine. Totodată, dezvăluie că după ce a întâlnit-o, totul s-a încheiat.

De asemenea, Wanda a mărturisit că, după zece ani de relație, Mauro a cerut-o în căsătorie. Vedeta încă nu a hotărât dacă va face pasul sau nu, dar recunoaște că a fost încântată de propunere.

Wanda are cinci copii, dintre care două fete, Francesca şi Isabella, împreună cu fotbalistul de la Galatasaray.

„În zece ani ni s-au întâmplat atât de multe lucruri, avem copii, fiice, ne-am mutat, am călătorit, am trecut prin probleme de sănătate, ne-am mutat din nou, am crescut împreună, ne-am certat, ne-am contrazis, am lucrat împreună, am avut proiecte, dar mai presus de toate ne-am iubit, iar iubirea e cea mai puternică, cea care vindecă totul și este pentru totdeauna”, susține celebra impresară.