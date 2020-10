O mai știi pe Rucsy de la Blaxy Girls? Ce mai face și cum arată acum solista trupei



Joi, 01 Octombrie 2020, 16:45 Actualizat Joi, 01 Octombrie 2020, 16:57 Autor: Redacție a1.ro Joi, 01 Octombrie 2020, 16:45 Actualizat Joi, 01 Octombrie 2020, 16:57

În anul 2007 trupa Blaxy Girls era în topuri. Primul hit al formației "If You feel my love" a făcut furori în rândul adolescenților, iar fetele s-au transformat rapid în idolii unei generații.