O mai ții minte pe Simona Sensual? Fosta asistentă TV este pregătită acum să adopte o fetiță: „Mă afectează”

Simona Cristina Ștefania Suhoi, care a făcut furori la un moment dat în showbizul românesc, a renunțat la televiziune și se poate considera un om liniștit și împăcat cu sine. Fosta blondină își dorește să devină mamă, iar recent i s-a întâmplat ceva neașteptat.

O mămică care a rămas fără copil i-a cerut ajutorul vedetei, care la rândul său a rămas extrem de impresionată de povestea ei. Simona Sensual este hotărâtă să ia acțiune în acest sens și să o adopte pe fiica sa și, implicit, să o ajute pe mama îndurerată, care nu are posibilități financiare.

Simona Sensual a declarat la Antena Stars că își dorește să poată lua fetița de la Protecția Copilului și să aibă grijă de ea, dar și de mama ei, care are 18 ani, scrie Spynews.ro.

„Da, adevărul este că problema mea este că sunt foarte sensibilă la niște situații dureroase, traumatizante. Mă afectează foarte mult când cineva vine și îmi cere ajutorul. Când vine vorba de relație mamă-copil, probleme de genul acesta, de data aceasta, într-adevăr s-a ivit o problemă, cu o fată pe care o cunosc de foarte mult timp.

Mi-e milă de situația prin care ea trece, și văzând privirea aceea a ei de mamă îndurerată, de mama care e, pur și simplu, a pierdut copilul momentan, pentru că statul i l-a luat. Situația materială precară, familia ei, ea și soțul ei nu au venituri suficiente pentru creșterea copilului.

O ajut să scoată fata, de la Protecția Copilului. Eu ce pot face, adopție la distanță, cu tot cu mama. Eu să am grijă de copil și implicit și de mamă'', a mărturisit Simona Sensual, în exclusivitate la Antena Stars.

Fosta asistentă TV deține acum o afacere profitabilă în care a investit bani și multă pasiune. Totodată, a primit o ofertă de nerefuzat, însă fosta blondină nici nu a vrut să audă de așa ceva, cu toate că ar fi primit o sumă de bani cu multe zerouri.

„Am avut o ofertă să vând afacerea. Cineva a venit și mi-a oferit o sumă foarte mare, chiar și pe concept și idee, pentru că este înregistrată ideea, dar este ca și copilul meu afacerea. M-am implicat total și încerc să fac să crească afacerea, adică e ca și cum ai avea grijă de un copil. Îmi este greu să renunț total. O sumă foarte mare, cu foarte multe zerouri, 5 zerouri”, a declarat Simona Sensual, potrivit Spynews.ro.

O altă pasiune pe care o are, însă pe care nu o monetizează, este pictatul. Fosta asistentă TV se relaxează desenând, așa cum a recunoscut chiar ea.

„Cu un cuțit faci multe. Eu mi-am găsit o metodă de relaxare. Nu e vorba de bani, nu am făcut bani din pasiunile mele. E o metodă de terapie. Nu, în niciun caz.

„Momentan vreau să renovez la locația mea, vreau să fac avangardist. Am avut perioade în care am simțit nevoia să desenez, eu și cântam la pian. Am postat pe Facebook și am primit reacții pozitive. Poate pe viitor voi face bani din asta”, a transmis ea, la un moment dat, potrivit Playtech.ro.

