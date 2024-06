„O sarcină cu gemeni” Orianda Donca, postarea care a ridicat semne de întrebare pe internet. Ce a dezvăluit soția lui Călin Donca

O postare recentă din mediul online i-a dus cu gândul pe urmăritorii soților Donca la faptul că mai așteaptă un copil. Iată ce dezvăluire a făcut Orianda Donca pe contul personal de Instagram! Mulți au rămas surprinși.

Orianda și Călin Donca au o frumoasă poveste de iubire, consolidată de-a lungul anilor cu cinci copii. După o perioadă grea prin care au trecut, atunci când Călin Donca a fost închis, acum numeroasa familie se bucură de timpul petrecut împreună.

Călin Donca, din nou tătic? Ce a dezvăluit Orianda Donca

Orianda și Călin Donca s-au bucurat de o escapadă în natură alături de restul familiei. Pe parcursul plimbării, aceștia au avut ocazia să se bucure de peisaj, dar și de momentele simple, dar pline de semnificație. Printre altele, au cules cireșe și au descoperit o mulțime de fructe „gemene”.

Această descoperire a declanșat o amintire emoționantă din perioada în care Orianda Donca era însărcinată cu una dintre fiicele lor. Bruneta și-a amintit că atunci soțul ei îi oferea mereu cireșele „gemene” în speranța că ar putea deveni părinți de gemeni.

„Când eram însărcinată cu Arisa, @calindonca îmi aloca mie toate cireșele gemene pe care le găsea în ideea în care poate se prinde și de mine o sarcină cu gemeni.”, este mesajul Oriandei Donca transmis pe contul personal de Instagram.

Orianda și Călin Donca au trecut printr-o perioadă dificilă

Orianda și Călin Donca au trecut printr-o perioadă extrem de grea în urmă cu câteva luni, atunci când bărbatul a fost închis. Din punct de vedere financiar, acea perioadă a fost una extrem de dificilă pentru Orianda și copiii lor. Nevoiți să se descurce singuri, soția lui Călin Donca a apelat inclusiv la ajutorul prietenilor, dar mare i-a fost mirarea când au fost refuzați.

„Nu vă doresc să ajungeți în situația în care să vă cunoașteți cu adevărat prietenii. Eu aveam o părere total diferită față de persoanele care-mi sunt apropiate. Am trăit doar din datorii cât am fost arestat, soția a rămas fără nimic. Ne-au fost luați toți banii din casă, am mers la cei mai bogați prieteni să obținem bani, dar nu am obținut de la ei mai nimic. Au fost persoane care ne-au surprins, ne-au sunat și ne-au întrebat cu ce pot să ne ajute, dar nu cei la care ne-am așteptat.

Am făcut curățenie între prieteni. În tot răul e și un bine, am fost surprins să constat că unii au aruncat cu pietre în noi. Avem în continuare casa în care locuim, trei mașini au fost ridicate în valoare de aproximativ 800.000 de euro, poate chiar mai mult.”, a mărturisit Călin Donca pentru romaniatv.net.