Călin Donca dezvăluie adevărul relației cu Dorian Popa. Ce spune că a văzut din închisoare

Călin Donca vorbește pentru prima dată de când a ieșit din arestul poliției despre relația cu Dorian Popa și declarațiile acestuia.

Călin Donca a ieșit din arestul poliției, aflându-se acum în arest la domiciliu, de unde își continuă activitatea din mediul online. Acesta se filmează acum prezentând publicului cum arată viața sa după ce a stat în închisoare o lună.

Vorbește deschis de față cu cei cinci copii ai săi despre experiența după gratii și a deschis poate cel mai arzător subiect: relația cu Dorian Popa.

Mesajul lui Călin Donca pentru Dorian Popa. Ce a spus despre acțiunile vloggerului cât timp el era în celulă

Călin Donca afirmă că văzând din celulă declarațiile lui Dorian Popa neîncetate a crezut la un moment dat că este pus de cineva să-l denigreze, spune el.

„Personal, l-am apreciat pe Dorian pentru parcursul său, iar între noi s-a creat o chimie. M-a făcut să cred în prietenia noastră. Dorian Popa a pornit o avalanșă de acuzări. La un moment dat am crezut că e pus de cineva să mă defăimeze. De ce și-a asumat rolul de judecător inducând panică în inimile investitorilor mei?

Ce trebuie să învețe comunitatea pe care o are atunci când urmărește vlogurile sale în care vorbește despre credință, despre onoare, despre prietenie, despre muncă....

Doresc să-i mulțumesc lui Dorian Popa pentru frumoasa colaborare pe care am avut-o între septembrie 2022 și septembrie 2023. M-a făcut să cred în prietenia noastră, dar pe 19 septembrie, când am fost arestat, am rămas șocat văzând din celulă anumite lucruri pe care el a început să le spună despre mine.

Priveam la televizor, văzând de 3-4 ori pe zi diverse știri la adresa mea și majoritatea erau cu Dorian care spunea lucruri total neadevărate. Una dintre ele era că încerca să ia legătura cu mine iar eu nu răspundeam, considerând că eu, fiind arestat, era normal să nu am acces la un telefon mobil.

În același timp, soția mea era bombardată de tot felul de mesaje din mass media și în loc să fie sunată de Dorian, era pur și simplu hăituită și agresată mental de tot felul de acuzații“, a mai spus Călin Donca.

