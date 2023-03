Oana Lis a primit un diagnostic grav de la medici. Ce se întâmplă în aceste momente cu ea: „Am o perioadă grea”

Oana Lis a dezvăluit de curând faptul că traversează zile grele de când a primit un diagnostic grav din partea medicilor. Deși inițial nu a crezut că este ceva grav, după câteva investigații efectuate de specialiști în domeniu, ea a aflat că suferă de cancer la piele.

Oana Lis, despre problemele de sănătate cu care se confruntă de puțin timp. Ce a precizat aceasta

Iată că Oana Lis, deși este tot timpul cu zâmbetul pe buze și pare o persoană foarte puternic din punct de vedere emoțional, de ceva timp lucrurile au luat o întorsătură dură pentru ea. A declarat într-un interviu, potrivit spynews.ro, faptul că a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele, fără a avea simptome foarte pronunțate.

Citește și: Oana Lis a dezvăluit care e secretul căsniciei fără divorț dintre ea și Viorel Lis. Cum sărbătoresc soții Ziua Îndrăgostiților

„Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dispărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign. Am vorbit doar cu câteva persoane”, a declarat soția lui Viorel Lis potrivit sursei citată mai sus.

Care e secretul căsniciei fără divorț dintre Oana și Viorel Lis: „Să ai valori comune!”

Oana Lis a reiterat faptul că principalul secret al unei căsnicii de durată este să ai valori comune cu partenerul de viață. Deși recunoaște că, la început, nu a fost vorba despre flacăra iubirii, cu timpul cei doi și-au dat seama că își doresc același lucru dintr-o relație:

Citește și: Oana Lis și-a prins soțul în flagrant! Ce a povestit vedeta despre infidelitatea lui Viorel Lis

„Să ai valori comune! El când m-a cunoscut se întâlnea cu vreo trei femei și mi-a zis că și-a dat seama că trebuie să aibă o relație serioasă și m-a ales conștient pe mine. La început nu era o iubire cine știe, dar te gândești la celălalt să aibă valori comune, să vrea familie, să aibă caracter, să-și dorească o relație, adică lucrurile care contează pentru fiecare.”, a declarat Oana Lis, citată de sursa menționată mai sus.

Întrebată despre cum a trecut peste momentele grele din viața ei, Oana Lis a oferit următorul răspuns:

„În primul rând, iubirea. Eu consider că, de multe ori, Viorel a luptat, când a fost pe punctul de a se duce săracul, a luptat din iubire și-mi spunea emoționat: <<mi-era frică să nu mă mai vezi!>>”

Oana a mărturisit că Viorel Lis este cel care i-a schimbat viața în bine și a acceptat-o cu bune și cu rele, ceea ce pentru ea a contat foarte mult:

„Și el m-a vindecat pe mine. Când m-a cunoscut aveam foarte multe traume, plângeam, pur și simplu, plângeam pe stradă, în loc să mă bucur de tinerețea mea, de frumusețea mea de atunci, eu eram foarte tristă. (...) Bineînțeles, n-aș recomanda acum diferență de vârstă unei femei sau unui bărbat, adică mai mult de zece ani, că într-adevăr, în timp, se cunoaște lucrul ăsta, dar la noi ajută faptul că eu oricum sunt mai matură și Viorel mai copilăros.”, a mai declarat Oana Lis.

Andeea Bălan a oferit cele mai sincere răspunsuri în fața întrebărilor-fulger ▶ Vezi noul episod Întrebări de NErăspuns