Oana Radu îi aduce acuzații serioase fostului soț: „Au început să îmi dispară din lucrurile personale din casă”

Oana Radu a decis să vorbească sincer în mediul online pentru prima dată despre ce s-a întâmplat între ea și fostul soț. Iată ce acuzații serioase i-a adus artista lui Cătălin Dobrescu.

Deși cei doi lăsau de văzut că se înțeleg în urma divorțului, Oana Radu a decis să vorbească deschis pentru prima dată aducând noi detalii în fața publicului, detalii care i-au surprins neplăcut pe mulți.

Dezamăgirea că nu au putut rezolva totul pe cale amiabilă și-a spus cuvântul, iar Oana și-a făcut curaj să vorbească despre relația abuzivă pe care a avut-o.

Iată ce acuzații grave i-a adus cântăreața fostului soț, Cătălin Dobrescu.

Citește și: Oana Radu a povestit despre cum încearcă să treacă peste divorțul de Cătălin Dobrescu: „În general aștept să treacă”

Oana Radu îi aduce acuzații serioase fostului soț

Până în prezent, Oana a ținut întotdeauna o imagine discretă asupra fostei relații, dar se pare că lucrurile care s-au întâmplat în ultimul timp au determinat-o să ceară ajutorul urmăritorilor ei și utilizatorilor platformei TikTok acolo unde a ales să dezvăluie prin ce clipe grele a trecut alături de cel pe care l-a iubit.

Cei doi au avut o relație de 4 ani, dintre care 3 ani, susține Oana, au fost extrem de dificili, aceasta încercând să se despartă de nenumărate ori de fostul ei soț. Deși i-a luat foarte mult să pună stop mariajului abuziv de care a avut parte, aceasta a reușit într-un final să pună punct și să își vadă de drum.

Cu toate acestea, se pare că deși, inițial au fost de comun acord să rezolve totul pe cale amiabilă, acum Oana inaintează câteva procese împotriva celui pe care l-a crezut iubirea vieții ei.

„Acest video nu are ca scop denigrarea fostului meu soț și nici nu sunt genul de persoană care să arunce cu noroi într-o relație. (...) Aleg să nu îmi mai fie frică, deoarece mi-a fost destul de frică în relația pe are am avut-o. (...)

Dacă vă aflați în momentul ăsta într-o relație toxică, o relație abuzivă, cum a fost a mea, vă rog din tot sufletul meu să plecați! Știu cât este de greu să ieși de acolo pentru că mi-a luat aproape trei ani să ies din relația asta, deși relația a durat doar patru ani. În trei dintre ei eu m-am luptat să plec din relație. (...)

Să nu lăsați pe nimeni, niciodată să vă spună că nu sunteți buni de nimic, că nu aveți un aspect fizic frumos, că nu valorați nimic, că totul e datorită lor, că nu faceți nimic fără ei pentru că puteți să faceți absolut orice.” a povestit Oana înainte de a trece la ce s-a întâmplat de fapt cu adevărat între cei doi.

„Eu mi-am dorit această despărțire. Eu am fost cea care a intentat divorțul (...) amiabil la notar pentru că așa mi-am dorit.” a clarificat Oana.

„Cred că nu mai e niciun secret că eu eram sursa de venit din familia noastră. Și aici o să dezvolt puțin lucrurile. Când am început această relație, Cătălin antrena în Craiova. În momentul în care a hotărât să se mute la București și concertele au început să vină foarte mult, el a renunțat la ceea ce făcea pentru a conduce mașina la concerte și pentru a răspunde la telefon când se programau concerte. Mai exact se ocupa de numărul de booking. (...)

Eu și fostul meu soț aveam împreună un apartament și o mașină de concerte. Am muncit pentru acel apartament când eu nici nu aveam voie sa vorbesc (...) pentru că aveam chisturi pe corzile vocale. (...) Am stabilit în urma divorțului că eu o să rămân în casă și că o să-i dau lui Cătălin o sumă de bani. (...) Am hotărât că el o să meargă la Craiova și că eu îi voi da banii într-un an. Între timp s-a răzgândit, a vrut banii în 6 luni și a luat mașina pe care o ține în fața blocului, pe care am stabilit că nu o folosim nici eu, nici el, dar el o folosea. (...)

După ce mi-a spus că vrea banii în 6 luni a hotărât să se mute înapoi în București până când o să-i dau banii (...) În fiecare zi în care îl vedeam acolo nu făceam decât să ne certăm. Două luni dormeam pe unde apucam ca să evit toate discuțiile (...) Mie mi-a interzis să vin acolo cu mama mea, cu prietena mea cea mai bună, ba chiar mi-a dat un mesaj în care mi-a spus că dacă o să mă găsească acolo cu prietena mea o să ne bată pe amândouă.

Nu mi se pare normal ca el să creadă că are dreptul să vină acolo cu fete, iubite, amice și eu să nu vin acolo cu mama mea. (...) Au început să îmi dispară din lucrurile personale din casă. (...) ” a mai povestit Oana, aducându-i acuzații grave bărbatului.

Citește și: Fotografia rară cu Oana Radu din copilărie. Cum arăta artista când era mică

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am hotărât să aleg justiția în cazul nostru așa că am inaintat câteva procese împotriva fostului meu soț. Sper din suflet să decidă un judecător ce și ce trebuie să se întâmple” a mai adăugat artista.

La finalul celui de al doilea videoclip, Oana le-a arătat internauților faptul că și-a îndeplinit un vis, și anume de a-și achiziționa o casă pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

„Am ales să îmi cumpăr cea mai frumoasă casă pe care o puteam avea vreodată” a precizat Oana.

Iată imaginile!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Oana Radu ia viața de la zero după divorț: „Dacă găsesc un șeic, un sultan…”