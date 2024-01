Fotografia rară cu Oana Radu din copilărie. Cum arăta artista când era mică

Oana Radu a lansat pe contul personal de Instagram o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru ca fanii să o cunoască mai bine. Printre numeroasele complimente și curiozități, artista muzicală a postat și o fotografie cu ea din copilărie. Iată cum arăta atunci!

Oana Radu este o artistă extrem de îndrăgită și de talentată, a lansat numeroase hituri și se bucură de mult succes în România. Pe lângă premiile pe care le-a câștigat de-a lungul timpului la concursurile de muzică, Oana Radu este prezentă și pe rețelele de socializare, având o comunitate de peste 780.000 de persoane, numai pe Instagram.

Pentru că și-a dorit să fie mai aproape de fanii ei, artista a lansat o sesiune de întrebări și răspunsuri la Instastory. Printre multe complimente, urmăritorii au avut curiozitatea să afle dacă și-a injectat pomeții. Fără să dea un răspuns concludent, Oana Radu a ales, în schimb, să posteze o imagine cu ea din copilărie.

Cum arăta Oana Radu când era mică. Cum a fost copilăria artistei

Oana Radu a împlinit luna trecută 30 de ani și pare că încearcă să rămână activă și să se bucure de tot ce îi oferă viața, cu toate că a trecut recent printr-un divorț dureros, la doar trei ani de la nunta cu fostul soț, Cătălin Dobrescu.

În urmă cu o zi, Oana Radu și-a luat prin surprindere fanii, după ce a publicat o fotografie neștiută din copilărie. Imaginea a venit după ce unul dintre fani a sugerat că și-a injectat pomeții.

Cu toate că acum se bucură de faimă și de renume, copilăria Oanei Radu nu a fost una fericită, precum ea a declarat. Artista a recunscut, în urmă cu ceva timp, că a fost crescută doar de mamă și de bunică, după ce tatăl său a părăsit-o la doar trei săptămâni după ce s-a născut. Oana Radu a fost într-un proces cu părintele său pentru a obține pensie alimentară și s-au înțeles amiabil, după o perioadă îndelungată.

„Sunt crescută doar de mama și bunică, tata ne-a părăsit când aveam trei săptămâni. Am reluat relațiile de curând. Am iertat. Îl iertasem de mult, dar nu m-a căutat el. Am avut un proces pentru pensia alimentară, s-a rezolvat. Ne-am înțeles amiabil, urmează să îmi plătească. Eu când eram mică nu aveam nevoie de bani, aveam nevoie de afecțiune, carioci, jucării.”, a spus Oana Radu, în urmă cu ceva timp, citată de Spynews.

Oana Radu, despre motivele care au dus la divorțul de Cătălin Dobrescu

Invitată în cadrul unui podcast recent, Oana Radu a dezvăluit care au fost motivele despărțirii de fostul soț, fără să dea prea multe detalii despre acest episod. Artista a precizat că este un subiect extrem de sensibil pentru ea și tocmai ce a dărâmat-o a fost faptul că relația cu Cătălin Dobrescu nu s-a destrămat dintr-un motiv anume, ci pur și simplu din cauza asemănărilor de caracter, care i-au făcut să se „respingă”.

„Suntem atât de la fel, încât ne respingem! (...) Semănăm foarte tare și chestia asta cred că ne-a făcut rău.”, a spus Oana Radu în podcastul citat.

Artista a explicat faptul că petreceau foarte mult timp împreună, și acasă, și la muncă, ceea ce o face să creadă că a dăunat relației, nemaiavând timp pentru ei înșiși.