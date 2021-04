Oana Radu se pregătește de o intervenție chirurgicală. Ce modificări a ales să își facă

Oana Radu este o prezență deosebită și a impresionat pe toată lumea cu ambiția sa. Vedeta a reușit să slăbească mai bine de 65 de kilograme și acum se mândrește cu un trup de invidiat, care întoarce toate privirile atunci când se află prin preajmă.

Oana Radu apelează la o intervenție chirurgicală

De curând, artista și-a surprins fanii cu o decizie în ceea ce privește aspectul său fizic. Întrebată de către prietenii virtuali despre o nouă intervenție chirurgicală, Oana Radu a mărturisit prin intermediul unui InstaStory că se pregătește de una.

"Foarte curând. Mai curând decât credeți urmează această intervenție. Apropo de operație, că m-ați întrebat, fix acum mă îndrept către medicul care mă va opera și o să vorbim puțin cu el despre ce presupune intervenția mea, despre faptul că nu e un moft, despre faptul că nu e o chestie doar estetică și că este ceva ce mă complexează, ceva ce e greu de trăit cu", a spus artista la InstaStory, conform Viva.

Vedeta a mărturisit că este mai pregătită ca niciodată să își facă o intervenție chirurgicală la nivelul bustului, mai exact, cântăreața vrea să își schimbe silicoanele și își dorește și o ridicare a acestora. Aceasta a decis să povestească totul celor 223 de mii de urmăritori de pe Instgaram, chiar din cabinetul medicului esteticina.

„Povesteam că sunt în drum spre clinică și am ajuns și vi-l prezint chiar acum pe domnul doctor. M-am hotărât, gata, trebuie să-mi faceți ceva să fiu și eu în rândul lumii. Domnul doctor o să-mi facă o operație de mastopexie. Folosim proteze rotunde. Nu se știe dacă mai mici decât cele pe care le am. Doamne ajută! Să ne iasă treaba bună!", a mai spus frumoasa blondină, conform sursei citate.

Un lucru este evident, Oana Radu este posesoarea unui trup de invidiat, iar noua sa operație reprezintă doar o dorință.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Oana Radu

La finalul lunii februarie, cântăreața le-a povestit internauților cu ce problema de sănătate se confruntă, dupa ce a ținut o dietă foarte strictă. Aceasta a mărturisit că suferă de litiază biliară, sau pietre la fiere.

„Sunt sigură că vreți să știți cum mi-am petrecut această minunată zi de Dragobete. (…). Am avut un control medical în legătură cu pietrele la fiere, nu vă speriați, totul este în regulă. Momentan, nu ne mișcăm în nicio direcție. Dacă aveți și voi, nu știu, recomandări de medici în București, dacă ați trecut prin asta, chiar vă rog să-mi lăsați un mesaj, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Eu am descoperit că acestea ar fi apărut în perioada în care am ținut o dietă strictă, deci, din cauza dietei. Din câte am înțeles, trebuie să scot fierea, chestie care nu mă încântă prea tare”, a precizat vedeta pe Instagram.