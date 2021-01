Oana Roman, mesaj cu subînțeles la început de an. Ce a scris după despărțirea de Marius Elisei

Vedeta își acuza atunci fostul partener că a plecat cu afacerea online a familiei. Ea preciza că nu a avut nicio implicare în actele business-ului, dar acest lucru o afectează, și adăuga că-și va retrage ajutorul acordat fostului soț în susținerea afacerii.

"Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu. Atât profesional, cât și personal. Nu a fost decizia mea. Nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut. Am făcut-o pentru noi, ca familie, dar nu a fost suficient. Am înțeles că nu se poate merge mai departe."

În ceea ce o privește pe micuța Isabela, vedeta spunea că o să se concentreze pe educația ei, dând de înțeles că fetița va rămâne în custodia sa.

