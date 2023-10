Oana Roman, mesaj dur despre tatăl ei, Petre Roman și sora ei Catinca. De ce anume îi judecă pe amândoi

Oana Roman a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la tatăl ei și la sora acesteia. Est complet nemulțumită de faptul că acum, când Mioara Roman trece prin momente grele la spital, alături de ea nu este nimeni.

Situația medicală a Mioarei Roman pare să se fi agravat în ultima perioadă și Oana Roman a făcut un apel la comunitatea ei de fani pentru a-i îndemna să se roage la Dumnezeu pentru ajutor către mama ei.

Oana Roman, despre dezamăgirea pe care o resimte cu privire la Petre Roman și Catinca. De ce se simte supărată pe ei

Oana Roman a dezvăluit faptul că este dezamăgită de tatăl ei, Petre Roman și de sora ei, Catinca Roman pentru că aceștia nu se implică să o ajute cu privire la mama ei, Mioara, care trece prin momente grele la spital.

Iată ce a spus Oana Roman despre cei doi:

„Atunci când realizezi că nu ești singur. Deși tata, sora și nici prea mulți apropiați nu par că au disponibilitatea să întrebe ce faci? Ești ok?, sunt câțiva de la care poate nu te așteptai, și care fac diferența. Și-ți dau putere, ca și mulți dintre voi. Sunt recunoscătoare”, a transmis vedeta în mediul online, după ce a primit vestea bună că mama ei se simte mai bine.

Ce spune Oana Roman despre starea mamei sale:

Oana Roman a mărturisit public: ”Am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni. Multe. Are nevoie de rugăciuni de vindecare. Până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, dar în momentul ăsta e nevoie de rugăciuni pentru ea. Știu că vor mereu faceți asta pentru mine, mereu când vorbesc cu voi, vă rugați pentru mine. Știți că sunt singură în această luptă de a o ține să trăiască cât mai bine, știu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare, potrivit spynews.ro.

Ce se întâmplă în aceste momente cu Mioara Roman. Mama Oanei a fost internată de urgență în spital

Mioara Roman, în vârstă de 83 de ani, se confruntă cu o serie de probleme de sănătate care îi creează tot mai multe dificultăți. Aceasta a fost internată în spital pentru a fi supusă unor investigații amănunțite după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ. Femeia se confruntă cu mai multe afecțiuni medicale, care par să îi pună viața în pericol din ce în ce mai des.

Cu doar două luni în urmă, Mioara Roman a mai fost internată la spital, dar a fost eliberată după câteva zile, deoarece starea sa de sănătate s-a îmbunătățit. În prezent, nu se cunoaște exact care este starea sa, dar Oana Roman este extrem de îngrijorată și afectată de problemele cu care se confruntă mama sa, cu care are o relație deosebit de strânsă.

„Bună dimineața, dragilor! Da, știu, îmi scrieți mulți, mulți, mulți îmi scrieți. „N-ai mai postat nimic de aseară, ce se întâmplă?”. Într-adevăr n-am mai postat nimic pentru că am stat cu grijă să aflu ce este cu mama, a rămas internată la Spitalul Floreasca, situația nu este foarte roz, are niște... diverse probleme, care trebuie investigate.

Doctorii mi-au dat niște detalii, dar eu nu cunosc foarte bine termenii medicali, nici nu vreau să dau foarte multe detalii, era stabilă și destul de echilibrată aseară. Azi-dimineață mi-au spus că nu mă vor suna decât după raportul de gardă, iar la prânz o să mă duc să o văd.”, a spus Oana Roman într-un InstaStory, potrivit click.ro.

Recent, Oana Roman a ales să împărtășească aceste momente dificile cu fanii săi și a menționat că, în ciuda situației confuze, este nevoită să își respecte programul. Ea va merge să predea cursuri de bune maniere la școala unde învață fiica sa și apoi va face o vizită mamei sale la spital.