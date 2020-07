Oana Roman nu poate merge pe litoralul românesc. Motivul este greu de imaginat: ”Sunt prea săracă”

”Rezultatul a fost așa: pe măsurătoare, eu slăbisem 14 cm solduri, 12 cm în talie… Adică, în cinci luni am dat jos vreo 12 kg. Am 42-44 la haine, iar înainte purtam de la 48-50. De la XXL, am ajuns la M. Mă simt foarte bine. Am o senzație foarte frumoasă când văd că mă încap haine de alt gen”, a declarat Oana Roman de curând.

Xonia, transformare spectaculoasă. Cât de mult a slăbit artista în ultimele luni. Este de nerecunoscut!

”În noiembrie am dat startul acestor proceduri combinate cu o dietă pe care mi-am creat- o singură. Spre exemplu, pe mine mă frustrează foarte tare când știu că nu am voie să mănânc ceva. Am zis așa, am voie orice în cantități mici și mănânc acum orice în cantități mici.

Mi-e poftă de ciocolată, mănânc două pătrățele de ciocolată, mi-e poftă de pâine, mănânc o felie de pâine prăjită. Dimineața beau doar cafea, dacă mi-e foame mănânc un biscuite low carb, iar prima mea masă e după ora 14. Mănânc mult pește, friptură, salate, fructe de mare”, a mai spus ea