Oana Roman s-a despărțit de Marius Elisei. Mesajul vedetei după separarea de partener

Într-un Instastory, Oana Roman a spus că nu a avut nicio implicare în actele afacerii, iar acest lucru a afectat-o acum. Încrederea i-a fost trădată și a încheiat totul, fără niciun beneficiu. Vedeta a ținut să menționeze că nu mai are niciun fel de implicare în acest proiect și că totul va continua pe numele fostului soț.

"Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu. Atât profesional, cât și personal. Nu a fost decizia mea. Nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut. Am făcut-o pentru noi, ca familie, dar nu a fost suficient. Am înțeles că nu se poate merge mai departe."