Oana Roman s-a mutat în locuință nouă, cu solar și cireș în curte! Cum arată casa vedetei | VIDEO

Oana Roman spune ce s-a întâmplat în familia lor în perioada în care nu au câştigat niciun ban, dar și cum este viața eu acum, după ce s-a mutat într-o casă nouă, de care vedeta se declara foarte mulțumită.

Alaturi de Oana, foarte îndrazneață și vorbăreață și-a facut apariția fiica ei, o frumoasă fetiță, de care Oana este foarte mândră.

"A fost o binecuvântare în aceasta perioadă că nu am stat inchiși intr-un apartament. Eu am cumpărat curtea așa cum e. Mai am mult de lucru la ea. Mai am de băgat foarte mulți bani în ea. Trebuie sa fac gardul, să schimb gazonul, să pavez."