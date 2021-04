Oana Roman și fiica ei, întâlnire emoționantă cu Petre Roman: „Isa a fost tare încântată”. Cum s-au fotografiat cei trei

Oana Roman a fost încântată să prezinte pe rețelele sociale o fotografie în care Petre Roman își ține în brațe nepoata. Vedeta a povestit că fiica ei a fost foarte încântată să-și vadă bunicul. Întâlniea vine după ce recent, Oana Roman a dezvăluit că și-ar fi dorit ca tatăl ei să fie mai prezent în viața nepoatei lui.

Oana Roman a postat pe Instagram un selfie cu ea, tatăl ei și micuța Isabela.

Cum s-a fotografiat Oana Roman alături de Petre Roman

„Azi ne-am întâlnit cu tata. Arată fabulos. Isa a fost tare încântată”, a scris Oana Roman alături de fotografia postată pe Instagram.

Recent, Oana Roman a povestit că și-ar fi dorit ca tatăl ei să fie mai implicat în viața Isabelei, având în vedere că aceasta este fascinată de poveștile cu fostul premier.

Oana Roman a povestit în podcastul „Fain și simplu” al lui Mihai Morar că Isabela este de-a dreptul fascinată de „moștenirea istorică” pe care a creat-o Petre Roman și că și-ar dori să fie mai prezent în viața micuței.

De asemenea, Oana Roman a povestit că în momentul în care tatăl ei a devenit premier, ea a simțit că acesta s-a îndepărtat de familie, dedicându-se vieții profesionale.

„Mulți ani am crezut că nu am dreptul să-i reproșez, pentru că totul a fost pentru un scop mai presus de noi, dar în adâncul sufletului meu tot timpul i-am reproșat că a pus pe primul plan țara și nu pe mine, așa cum o făcuse până în acel moment. Eu, dintr-o prioritate, am devenit cantitate neglijabilă. Nu s-a mai schimbat niciodată nimic. El nu s-a mai concentrat la nimic altceva din acel moment decât la politică. La un moment dat nu am mai putut, iar mama m-a găsit urlând la propriu. Le-am spus că dacă nu fac ceva o să mă piardă. Singura modalitate prin care eu am reușit să mă vindec a fost să merg să-mi iau un câine. Am zis că dacă nu sunteți voi, să am și eu un suflet lângă mine”, a povestit Oana Roman în podcastul lui Mihai Morar.

Recent, Oana Roman și-a exprimat dezamăgirea din cauza faptului că tatăl ei nu a venit la aniversarea Isabelei.

Oana Roman, dezamăgită că bunicii Isabelei nu au venit la aniversarea micuței

„În afară de mama pe care a văzut-o pentru că stă cu noi în casă, niciun bunic nu a fost lângă ea, nici măcar cu un telefon. Nici bunicii materni, nici bunicii paterni. Nimeni, anul ăsta, nimeni.

Ok, poate că nu-ți place de mine, pot să consider că nu am fost o fiică bună sau o noră bună, dar copilul ăsta ce vină are? Sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care sunt fix în aceeași situație ca mine, nu-i așa? Dar, cum reacționezi într-o astfel de situație?

Cum îi explici unui copil că niciun bunic nu a simțit să îi dea un mesaj de ziua ei, să îi spună «La mulți ani»? Nimeni, anul ăsta, nimeni!…

Eu tot timpul i-am explicat cât de mult țin eu la oamenii ăștia, cât de importanți sunt oamenii ăștia. Și ea a ajuns să îi iubească foarte tare pe toți! Cum îi explic eu acuma? Problema mea e că ați făcut să sufere un copil, care nu merită!

Aveți o problemă cu mine! OK! Dar când e ziua unui copil, dă frate, un mesaj!”, a spus Oana Roman pe contul său de Instagram