Oana Roman, transformare vizibilă! Vedeta și-a etalat silueta în ținute elegante și a dezvăluit ce mărimi poartă acum

Oana Roman și-a surprins admiratorii cu o nouă apariție în mediul online. Vedeta a dezvăluit ce măsuri poartă după ce a slăbit 12 kilograme.

Oana Roman a trecut printr-o transformare fizică impresionantă, iar rezultatele procesului de slăbire sunt tot mai vizibile.

Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit

În luna august a acestui an, vedeta dezvăluia că a reușit să slăbească 12 kilograme în doar patru luni. Recent, aceasta a publicat un videoclip în mediul online, iar silueta sa i-a surprins pe admiratori.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Oana Roman probează mai multe ținute, atât elegante, cât și sport, oferindu-le urmăritorilor ocazia să observe schimbările prin care a trecut. Vedeta a dezvăluit inclusiv ce măsuri poartă în prezent la hainele pe care le-a ales, iar postarea a atras atenția comunității sale online.

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„Eu, lately... Măsura M la pulover și 27 la blugi, 40 la sacou și pantaloni. Sunt filmări cu ținutele mele din ultima vreme. Și mai elegante, și sport. Care vă place?”, a scris Oana Roman în mediul online.

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Cum a reușit Oana Roman să slăbească 12 kilograme

Schimbarea vedetei nu a venit peste noapte. Oana Roman a povestit în trecut că a urmat un program atent monitorizat de medici pentru a pierde în greutate. Procesul a presupus mai mult decât o simplă dietă, fiind unul complex, desfășurat etapizat și adaptat recomandărilor specialiștilor.

Vedeta a explicat că transformarea sa a fost realizată cu răbdare și cu supraveghere medicală. Mai mult, aceasta a dezvăluit că merge la control o dată la două săptămâni, pentru ca evoluția să fie urmărită constant, iar fiecare etapă să fie stabilită în funcție de nevoile organismului.

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Oana Roman a ținut să precizeze că rezultatele nu au apărut în urma unei schimbări radicale de la o zi la alta, ci au fost obținute treptat. Pentru ea, monitorizarea medicală și respectarea recomandărilor primite au avut un rol important în acest parcurs.

Acum, vedeta se bucură de rezultatele eforturilor depuse și nu ezită să le împărtășească urmăritorilor imagini cu ținutele pe care le poartă. Fie că alege haine elegante sau combinații sport, Oana Roman pare încântată de felul în care îi vin piesele vestimentare și de schimbările prin care a trecut în ultimele luni.