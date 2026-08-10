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Oana Roman a dat jos 12 kilograme în doar 4 luni. Secretul siluetei de invidiat: „Control la două săptămâni”

Oana Roman a slăbit aproape 12 kilograme în patru luni. Vedeta a dezvăluit cum a reușit să ajungă la silueta dorită și ce presupune procesul urmat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 19:14 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 19:24
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Oana Roman a dat jos 12 kilograme în doar 4 luni. Secretul siluetei de invidiat: „Control la două săptămâni” | Instagram/Antena1
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Oana Roman a reușit să își impresioneze urmăritorii din mediul online cu cea mai recentă schimbare de look. Vedeta a apărut în mediul online după ce a slăbit aproximativ 12 kilograme în doar patru luni și spune că a reușit să ajungă la silueta pe care și-a dorit-o de mult timp.

Oana Roman a dat jos 12 kilograme în doar 4 luni

Una dintre cele mai cunoscute personalități din România nu s-a ferit niciodată să vorbească despre transformările prin care a trecut de-a lungul anilor. Oana Roman a avut parte de mai multe schimbări, iar de această dată rezultatele au devenit rapid vizibile.

Schimbarea nu a venit însă peste noapte. Vedeta a mărturisit că a apelat la un program atent monitorizat de medici, dar și la multă disciplină pentru a ajunge la rezultatul dorit. Oana Roman a explicat că procesul a fost unul complex și că nu a încercat să slăbească într-un timp foarte scurt.

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Recent, Oana a dezvăluit că totul a pornit și de la fiica sa, Iza. Cele două au început împreună un program atent supravegheat, care a presupus analize medicale, controale periodice, un plan alimentar și un tratament stabilit de specialiști.

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Vedeta a subliniat că procesul nu presupune doar o dietă, ci este unul complex, care trebuie urmat cu atenție și monitorizat constant. Oana spune că merge la control o dată la două săptămâni și că fiecare etapă a fost stabilită în funcție de recomandările medicilor.

Secretul siluetei de invidiat

„Am început împreună cu Iza un periplu foarte bine monitorizat, am mers la doctor, am făcut analize. Ne-a dat un plan bun, mergem la control la două săptămâni. Facem o dietă anume, un tratament anume, luăm niște suplimente anume, e un întreg proces, nu se poate lua așa de capul lui. Nu o slăbire bruscă. Maximum un kilogram pe săptămână. Am slăbit aproape 12 kilograme în patru luni”, a spus vedeta, conform Cancan.

Oana Roman a insistat astfel asupra faptului că rezultatul obținut este unul care a venit în urma unui proces atent urmărit și nu a unei schimbări radicale făcute de pe o zi pe alta. Vedeta a ales să vorbească public despre experiența sa și despre pașii pe care i-a urmat, mai ales că transformările sale au fost de-a lungul timpului intens comentate de cei care o urmăresc.

Pentru Oana, cele 12 kilograme pierdute în patru luni reprezintă un rezultat important. Vedeta continuă să își documenteze transformarea în mediul online și să împărtășească cu admiratorii săi etapele prin care trece.

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În același timp, Oana Roman atrage atenția asupra importanței monitorizării medicale și a faptului că un astfel de proces nu ar trebui început fără recomandarea specialiștilor. Vedeta susține că răbdarea și consecvența au fost esențiale pentru rezultatul pe care l-a obținut.

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