Oana Roman a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de probleme de sănătate. Vedeta speră să evite operația și să se recupereze complet.

Oana Roman, mărturisiri după perioada grea prin care a trecut. De ce a ajuns pe mâna medicilor | Instagram

Oana Roman își ține mereu admiratorii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa, prin intermediul postărilor pe care le face în mediul online. Recent, vedeta a publicat un mesaj emoționant, în care a recunoscut că vara aceasta a fost una plină de provocări și momente dificile pentru ea.

Oana Roman, mărturisiri după perioada grea prin care a trecut

Fiica lui Petre Roman s-a confruntat, în ultima perioadă, cu mai multe probleme de sănătate, după ce starea sa s-a deteriorat și a avut nevoie de ajutorul medicilor specialiști. Oana Roman a mers la spital pentru mai multe consultații și investigații, astfel încât medicii să poată stabili diagnosticul și tratamentul potrivit.

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Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, Oana Roman ar fi fost diagnosticată cu faringo-amigdalită acută, asociată cu nevralgie Arnold pe partea dreaptă. Durerile și disconfortul provocate de aceste probleme au determinat-o să nu mai stea pe gânduri și să apeleze la ajutorul medicilor.

Vedeta a primit un tratament pe care urmează să îl respecte cu atenție, în speranța că simptomele se vor ameliora și că problema de sănătate va putea fi ținută sub control. Oana Roman le-a explicat urmăritorilor săi că își dorește ca acest episod să nu se repete și speră să nu ajungă la o intervenție chirurgicală în cazul în care afecțiunea va recidiva.

De ce a ajuns pe mâna medicilor

Preocupată de starea sa de sănătate, vedeta a ales să își acorde timpul necesar pentru recuperare. În același timp, aceasta a continuat să fie activă în mediul online, acolo unde a împărtășit cu urmăritorii săi un mesaj plin de speranță și încurajare.

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„Se simte încă aerul verii, deși dimineața și seara deja se simte toamna. Vara asta a fost ciudată și plină de provocări pentru mine. Acum sper că ceea ce e mai bun abia urmează. Când nu mai știi ce să faci și ce decizii să iei, roagă-te din tot sufletul. Doamne ajută!”, a scris Oana Roman, alături de un carusel de fotografii.

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Mesajul său a atras atenția admiratorilor, mai ales după perioada dificilă prin care a trecut în ultimele luni. Oana Roman a lăsat să se înțeleagă că își dorește să depășească toate încercările care i-au pus răbdarea la încercare și să privească cu mai mult optimism spre perioada următoare.

În secțiunea de Stories, vedeta își ține în continuare fanii la curent cu activitățile sale de zi cu zi. Din postările recente reiese că Oana Roman încearcă să profite de ultimele zile de vară și să se relaxeze la mare, în timp ce își acordă timpul necesar pentru a-și recupera starea de bine.

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După o vară pe care chiar ea a descris-o drept „ciudată și plină de provocări”, Oana Roman speră acum ca perioada următoare să vină cu mai multă liniște, sănătate și vești bune.