Oana Roman, tratamentul salvator împotriva căderii părului. Vedeta a fost ironizată în trecut din cauza podoabei capilare

Oana Roman se confruntă cu problema căderii părului de ceva vreme, încercând mai multe produse care au funcționat mai mult sau mai puțin. De câteva luni însă, vedeta TV a explicat că a urmat un tratament care a dat roade, astfel că a împărtășit „rețeta succesului” și cu urmăritorii săi din mediul online.

Oana Roman, tratamentul salvator împotriva căderii părului. Care sunt rezultatele

Oana Roman a publicat pe rețelele de socializare imagini cu rezultatul obținut în urma tratamentului pe care îl urmează de câteva luni. Aceasta a dezvăluit ce soluție eficientă a găsit pentru combaterea problemei, sărind în ajutorul celor care trec prin aceeași situație și care s-au confruntat cu căderea părului.

Așa cum admiratorii săi au observat, Oana Roman și-a schimbat look-ul destul de des în ultima perioadă, cu ajutorul perucilor, vedeta TV explicând că părul său natural este destul de deteriorat. Oboseala și stresul și-au spus cuvântul asupra podoabei sale capilare, iar Oana a încercat o multitudine de tratamente pentru a-și salva părul.

În cele din urmă, a apelat la un tratament natural, iar în doar câteva luni a reușit să obțină rezultatele mult dorite. Pe contul său de Instagram, Oana Roman a vorbit despre tratamentul cu ulei ricin pe care l-a folosit împotriva căderii părului. Aceasta a împărtășit cu urmăritorili săi, într-un videoclip, cum arată în prezent scalpul său de aproape, iar diferența este una semnificativă.

Extrem de mulțumită de rezultat, Oana Roman a promis că va reveni cu informații despre cum se prepară acest tratament și de câte ori pe săptămână se poate utiliza.

„Vedeți că nu mai sunt cheală la rădăcină. De câteva luni am testat un ulei pe bază de ulei de ricin și rezultatele sunt foarte bune. O să fac zilele astea niște filmări, să vedeți cum se folosește produsul”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei de pe Instagram.

Oana Roman, ironizată din cauza problemelor cu părul

Oana Roman a recunoscut, de-a lungul timpului, că s-a confruntat o perioadă îndelungată cu problema căderii părului, fiind vorba despre o problemă medicală. Fiica lui Petre Roman a dezvăluit că a fost și ținta unor ironii din cauza acestei situații.

„Mi-a trimis cineva niște postări de pe un grup făcut de niște persoane care, după părerea mea, au serioase probleme mintale și psihice …. care se legau de faptul că eu nu mai am păr în cap. Da, am această problemă, dar cred că este o problemă medicală deja și nu cred că este ok să ne batem joc de oameni care au probleme”, spunea pe atunci Oana Roman.

