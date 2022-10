Oana Roman, dezvăluiri emoționante, după ce a trecut prin clipe dificile alături de mama ei: „Cea mai frumoasă poză din vara asta”

Fosta prezentatoare tv este sigură că tot ce e mai frumos de abia acum urmează. Ea a postat o imagine în care radiază de fericire, singura din vara care a trecut, așa cum recunoaște chiar ea.

Oana Roman și-a surprins fanii de pe rețelele sociale. Ce mesaj le-a transmis

Fiica lui Petre Roman nu este nostalgică pentru vara care a trecut, motivul fiind acela că a avut alte priorități decât propria fericire sau relaxare. Mama ei a trecut printr-o perioadă dificilă, așa că Oana Roman și-a dedicat timpul și iubirea pentru a-i fi alături uneia dintre cele mai importante persoane din viața sa. Printr-un mesaj publicat recent pe pagina de Instagram, ea le-a povestit urmăritorilor ei că speră la un viitor mai bun și crede că tot ce e mai frumos de abia acum urmează.

„S-a mai dus o vară! Pentru mine a fost una agitată și cu multe frământări și spaime, n am avut vacanta pe care mi-am dorit o pt ca grija pt mama a fost prioritară! La anul va fi mai bine! Las aici poate cea mai frumoasa poza din vara asta cu gândul ca ce e mai frumos de abia urmează”, a transmis ea, în dreptul pozei.

„Superba! Imi place maxim rochia!”, „Ești îmbulinată Oana!! 😂 Cu sau fără buline tot deșteaptă și frumoasă ești! Te ❤️”, „Ce copil bun esti tu, Oana! ❤️”, sunt câteva dintre mesajele de apreciere ale internauților.

Oana Roman a trecut prin momente dificile alături de mama ei, Mioara Roman

Acum câteva săptămâni, Mioara Roman a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, după ce a căzut și a făcut o fractură de femur. Totodată, operația a mers bine, iar mama vedetei se află în pauza de recuperare. În tot acest timp, Oana Roman s-a asigurat că nu-i lipsește nimic celei care i-a dat viață. Nu este prima dată când a trebuit să-și ducă mama la spital.

„A căzut și a făcut o fractură de femur, care a necesitat o operație de protezare de șold, iar pentru o persoană de 82 de ani nu este o intervenție simplă. Norocul nostru a fost că mama a nimerit la un doctor extraordinar de bun, la Spitalul Elias.

Grija era cum o să treacă peste operație și apoi cum va fi recuperarea. Sunt 3 săptămâni de când s-a operat, după operație s-a recuperat bine, nu a avut probleme deloc, au externat-o destul de repede pentru că era ok.

A urmat această perioadă în care ea necesita recuperare medicală specializată și a trebuit să găsesc un loc. Sunt multe locuri în București, însă nu era niciun loc disponibil. Ele costă în jur de 100 de euro pe zi. Am găsit un loc la Snagov și au acest centru de recuperare medicală extrem de performant. Pentru ea Snagov înseamnă ceva de suflet și a fost extrem de încântată. Mi-a spus că are un sentiment familiar aici”, a declarat Oana Roman la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Oana Roman este la fel de sinceră ca întotdeauna și recunoaște că a apelat la ședințele de terapie. Chiar dacă a demonstrat de multe ori că este un om puternic, nu s-a ferit să ceară ajutorul atunci când a avut nevoie.

„După foarte mulți ani, reîncep sedințele de terapie pentru că în ultima vreme m-au copleșit un pic toate stările de spaimă, de anxietate și de frică. Prin tot ce am trecut cu mama....am nevoie să reîncep terapia, iar de astăzi ma duc la sedințe.

Merg la doctorul la care am fost și acum 15 ani, când am mai făcut terapie și m-a ajutat foarte mult și mă gândeam să vorbim un pic despre asta și să ma întrebați tot ce vreți legat de depresie, anxietate și terapie”, a dezvăluit Oana Roman pe rețelele de socializare.

Cum se descurcă Mioara Roman în căminul de bătrâni unde este internată

Mioara Roman are parte de îngrijiri de specialitate, iar fiica sa este mulțumită de serviciile de care are parte mama ei, la vârsta de 82 de ani.

„Am ajuns acasă și m-am pus să citesc un pic, dar înainte de asta voiam să vorbim despre faptul că am fost astăzi la mama, evident, cum am aterizat m-am dus direct la ea și, când am ajuns, eu niciodată nu anunț când mă duc, am găsit-o cu 2 Khinetoterapeute, cu infirmiera, cu asistenta și cu doctorița geristă care urma să-i ia tensiunea, glicemia și restul”, a spus Oana Roman.

