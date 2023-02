Oana Zăvoranu, dispariție misterioasă din online după ce s-a zvonit că divorțează. Ce mesaj a transmis la revenire: „N-am murit”

Oana Zăvoranu a dispărut din mediul online în urma zvonurilor că relația ei cu soțul ei nu ar mai fi una bună și ar fi la un pas de divorț. Reamintim că în presă au apărut imagini cu Alex Ashraf în compania unei domnișoare misterioase, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că cei doi sunt la un pas de divorț. Însă Oana Zăvoranu a dezmințit imediat aceste zvonuri printr-o postare în mediul online în stilul ei caracteristic.

„Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu, într-un Insta-story.

Citește și: Oana Zăvoranu, mesaj înduioșător pentru mama sa. Ce a transmis în ciuda relației tensionate pe care a avut-o cu Mărioara Zăvoranu

După apariția acestor imagini, Oana Zăvoranu nu a mai fost la fel de activă în mediul online, motivând că a avut niște probleme grave, dar despre care spune că le va rezolva în curând.

Mesajul publicat de Oana Zăvoranu în mediul online: „Nu am murit”. Vedeta spune că se confruntă cu probleme grave

Oana Zăvoranu și-a obișnuit fanii din mediul online cu aparițiile sale haioase, așa că după ce o perioadă nu a mai apărut, le-a transmis un mesaj fanilor ei. Deși nu a dat detalii, vedeta spune că se confruntă cu probleme grave, dar pe care le va rezolva curând.

„N-am murit! Mă confrunt cu probleme grave pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu le voi depăși. Așa se întâmplă când taci, crezi în „prietenii” mizere și te lași furat de hoții care strigă „hoții”... sau de „frați și surori”, chiar dacă natural nu îi ai. Voi fi mai activă, pentru că am tăcut și am îndurat ca un martir. Adevărul întotdeauna triumfă!”, a scris bruneta pe InstaStory.

De asemenea, vedeta a mai postat la Insta-story și un mesaj care are legătură cu articolele apărute în presă despre soțul ei. Din ceea ce a scris la Insta-story, ne putem da seama că actrița i-a tras la răspundere pe cei care l-au denigrat pe soțul ei prin informațiile publicate.

Oana Zăvoranu este sinceră când vine vorba de viața sa personală și niciodată nu s-a sfiit să comenteze zvonurile apărute în presă legate de diversele subiecte din viața privată. Astfel, în cadrul unei postări pe Instagram, la câteva zile după ce s-a speculat că soțul ei o înșală, Oana Zăvoranu a explicat că de fiecare dată când va fi vorba de un eveniment sau o schimbare majoră în viața sa, va vorbi fără să fie întrebată.

Citește și: Oana Roman a câștigat procesul împotriva Oanei Zăvoranu. Suma pe care o are de plătit pentru daune morale

Nu se știe cu exactitate ce a deranjat-o pe vedetă, dar cu siguranță în momentul în care va reveni, va spune sincer, așa cum a făcut-o mereu, cine sau ce a deranjat-o.

Primul episod din drama de epocă Hotel Portofino e disponibil acum! Dă PLAY în AntenaPLAY și descoperă povestea!