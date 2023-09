Oana Zăvoranu a luat o decizie radicală, după ce a divorțat, recent, de Alex Ashraf.

Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după șapte ani de căsnicie, însă zvonurile cum că între cei doi lucrurile scârțâie au apărut acum mai bine de un an. Bruneta a confirmat divorțul de Alex Ashraf, luându-i prin surprindere pe fani.

Citește și: Unde și-a cunoscut Alex Ashraf presupusa amantă. Ce declarații neașteptate a făcut Oana Zăvoranu: „Să știți și voi ce am trăit eu”

Oana Zăvoranu vrea să-și schimbe tatuajul cu fostul soț, Alex Ashraf. Mesajul transmis de brunetă: „Până când așa?”

După separare, Oana Zăvoranu le-a mai dat o veste admiratorilor ei, și anume că va înlocui tatuajul cu fostul soț cu unul nou. Bruneta a ales pasărea Phoenix, simbolul renașterii din propria cenușă.

„Sunt în sfârșit o femeie liberă, care are de unde alege. Te iubesc, viață! Până când așa? Să știți că am reînviat și o să mă iubiți mult mai mult. Am reînviat cu această ocazie ca o pasăre Phoenix, pe care o voi tatua peste tatuajul cu numele lui... pentru că am renăscut”, a declarat ea.

Citește și: Oana Zăvoranu, atac dur la adresa fostului soț, Alex Ashraf și noua lui iubită. Ce a spus despre ei și cu ce o mințea bărbatul

Într-un interviu acordat pentru Cancan, vedeta a făcut câteva mărturisiri neașteptate legate de fostul ei soț, spunând chiar că au mers împreună în casa presupusei amante. Mai mult, a confirmat că Alex îi plimba câinii femeii lângă care își petrecuse noaptea.

„Am o listă cu tot ceea ce este în casa aia luat din banii mei. Mi-a făcut lista chiar el, atunci când am mers împreună peste ea în casă. Aflase că îl înșelase cu peștele și voia să se întoarcă acasă. Așa că ne-am dus de mânuță peste ea în casă. Ca să știți și voi ce am trăit eu tot timpul ăsta.

(...) Când l-a cunoscut pe Alex și a aflat cine e, a făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani. Ca barbat, cum dracu să pleci tu de lângă un diamant pentru o asemenea mizerie de femeie? E rușinos. Cum tu, ca bărbat, să stai acasă și să scoți câinii aleia la plimbare (...)?”, a spus Oana Zăvoranu pentru Cancan.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"În sfârșit sunt o femeie liberă!

Aștept pretendenții care se uitau de pe margine și salivau….glumesc…😁

Sunt plină de iubire și încredere în tot ce vine bun spre mine !😁

Vă pup și vă iubesc mult. ❤️

Oana 🥰", a fost mesajul scris de Oana Zăvoranu, pentru fanii ei din mediul online.