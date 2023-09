Unde și-a cunoscut Alex Ashraf presupusa amantă. Ce declarații neașteptate a făcut Oana Zăvoranu: „Să știți și voi ce am trăit eu”

Oana Zăvoranu a scos la iveală noi detalii despre relația dintre Alex Ashraf și presupusa amantă. Vedeta a povestit despre cum s-ar fi cunoscut cei doi, dar și ce a găsit în casa femeii care i-ar fi „furat” soțul.

Divorțul dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf a luat pe toată lumea prin surprindere. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, după 7 ani de căsătorie. Mai mult, fostul partener al actriței și-a găsit fericirea în brațele unei alte femei.

Vestea despărțirii a fost dată chiar de vedetă. Aceasta și-a anunțat fanii din mediul online că este o femeie liberă și că abia așteaptă să vadă ce îi rezervă viitorul. Postarea ei de pe Instagram a generat o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

La scurt timp de la anunțul că nu mai formează un cuplu cu Alex Ashraf, Oana Zăvoranu a făcut declarații neașteptate despre relația pe care o are fostul ei partener cu presupusa amantă. Actrița a dat totul din casă, fără ezitare.

Unde și-ar fi cunoscut Alex Ashraf presupusa amantă. Ce a găsit Oana Zăvoranu în casa femeii, când a fost împreună cu fostul soț în locuința ei

Mulți s-au întrebat cum a cunoscut-o Alex Ashraf pe presupusa amantă despre care se vorbește în presă. Oana Zăvoranu s-a decis să facă lumină în ceea ce privește acest subiect, spunând că fostul ei soț și femeia cu care se vede acum s-ar fi întâlnit în mediul online.

„Alex a cunoscut-o pe Tik Tok”, a mărturisit actrița, potrivit cancan.ro, citat de spynews.ro.

Vedeta nu s-a oprit aici cu declarațiile neașteptate. Oana Zăvoranu a dezvăluit că a fost în casa presupusei amante a fostului soț chiar cu el. Mai mult, aceasta a observat că o mare parte a lucrurilor din locuința femeii sunt cumpărate de ea.

„Am o listă cu tot ceea ce este în casa aia luat din banii mei. Mi-a făcut lista chiar el, atunci când am mers împreună peste ea în casă. Aflase că îl înșelase cu peștele și voia să se întoarcă acasă. Așa că ne-am dus de mânuță peste ea în casă. Ca să știți și voi ce am trăit eu tot timpul ăsta”, a mai adăugat actrița conform surselor citate mai sus.

Oana Zăvoranu a mai afirmat în presă că mașina și casa presupusei amante sunt achiziționate din economiile sale.

„Am dovezi. Sunt împreună de un an și jumătate, i-a luat casă și mașină din banii mei, i-a făcut și operații estetice, tot pe banii mei. Din păcate, nu a apreciat nimic din ce a avut de la mine. Când a văzut că începem să avem probleme, i-a cumpărat ei casă și mașină. Cât a fost sub aripa mea, eu l-am protejat. Știu că mulți oameni din presă știau de mult ce se întâmplă, dar nu au scris ca să mă protejeze pe mine. Și pentru asta vă mulțumesc. El acum face totul pe banii soției, adică pe banii mei. Casă, mobilă, mașină, operații estetice. Serios. Am dovadă. A cheltuit 162 de mii de euro cu ea, din banii mei. Nu m-ar fi deranjat dacă ar fi fost o femeie ok, o femeie normală, dar vă las pe voi să aflați și să scrieți cu ce se ocupă această domnișoară.”, a mai declarat Oana Zăvoranu, potrivit viva.ro.