Olivia Păunescu, zi de naștere departe de casă! Prezentatoarea Observator Antena 1, apariție răvășitoare pe plajele din Dubai

Foarte discretă cu viața personală și îndrăgostită de soare și căldură, Olivia Păunescu a ales o destinație exotică pentru a-și sărbători ziua de naștere. Vedeta a plecat la soare, în Dubai.

"Este al 12 lea an consecutiv când îmi sărbătoresc ziua de naștere în același loc. Este ca un fel de tradiție. Aici, simt că nu trece timpul. Simți că întinerești, nu că mai adaugi un an la filele vieții. Eu oricum iubesc marea, soarele, căldura și este ca un cadou pe care mi-l fac în fiecare an." - Olivia Păunescu

Citește și: Gala Premiilor iUmor sezonul 15, 23 decembrie 2023. Olivia Păunescu, apariție elegantă la iUmor: „Și după șapte ani ce ați făcut?”

Olivia Păunescu, zi de naștere departe de casă! Prezentatoarea Observator Antena 1 profită de soare din plin

Locația exotică are, de altfel, o însemnătate aparte pentru vedeta Observator, Antena 1. În 2019, Olivia Păunescu a făcut cununia religioasă în Dubai. Știrista și soțul ei i-au avut alături pe toți cei dragi. Și anul acesta, de ziua ei, prietenii îi sunt aproape.

Citește și: Cum arată Olivia Păunescu la plajă, când renunță la ținutele sobre de la pupitrul știrilor. Ipostaza în care rar este văzută

"Mereu ne întâlnim cu oameni dragi aici. Ei știu că suntem aici în perioada asta, ne fac surprize și vin neanunțați. Așa s-a întâmplat și anul asta. Ne-au sunat din hotel. Au venit pentru câteva zile să fie cu noi de ziua mea." - Olivia Păunescu

Prezentatoarea Observator 12, Antena 1, profită de soare din plin. Mereu elegantă și pregătită pentru orice decor, a renunțat la ținutele sobre de la știri și a întors privirile cu o rochie care îi pune în evidență formele.

Parcursul fulminant al Oliviei Păunescu în televiziune

Olivia Păunescu are trup de fostă dansatoare. Primul contract pe care Olivia Păunescu l-a avut cu o televiziune a fost la 16 ani, când aceasta a fost selectată să facă parte din corpul de balet al unei emisiuni. După ce a renunțat la dansul profesionist, Olivia a intrat în lumea știrilor, mai întâi ca reporter de teren, apoi ca prezentatoare de știri sportive, apoi prezentatoare de jurnal matinal.

„Primul contact cu televiziunea l-am avut la 16 ani, când am fost selectată să fac parte din corpul de balet de la Surprize, surprize. Apoi am început să apar în reclame, munceam în paralel cu şcoala. La 20 de ani am dat o probă şi am muncit cinci ani ca reporter de teren, până când am primit propunerea să fiu prezentator de ştiri sportive. Apoi a venit marea provocare de a prezenta Observatorul matinal. Dansez de câte ori am ocazia. La petreceri nu mă aşez deloc la masă. Dansul a fost şi va rămâne una dintre pasiunile vieţii mele.", a povestit Olivia pentru Click în 2013.

Citește și: Olivia Păunescu și Florin Căruceru, prezentatorii Observator 17, apariție de senzație la un eveniment monden