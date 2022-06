Olivia Păunescu și Florin Căruceru, prezentatorii Observator 17, apariție de senzație la un eveniment monden

Olivia Păunescu și Florin Căruceru au participat la un eveniment monden și au strălucit pe covorul roșu. Frumoasa prezentatoare a Observatorului de la orele 17:00, a purtat o rochie cu modele albastre și verzi, cu un decolteu adânc și crăpătură amplă pe picior. Totodată, prezentatoarea a strălucit purtând o pelerină delicată din voal albastru, cercei lungi, asortați cu sandalele argintii și părul ondulat. Totodată, zâmbetul i-a fost cel mai de preț acesoriu.

Olivia Păunescu și Florin Căruceru, apariție de excepție pe covorul roșu

De asemenea, prezentatoul Florin Căruceru a optat pentru un costum clasic: sacou, pantaloni de stofă, pantofi negri, cămașă albă și cravată.

Cei doi au fost fotografiați împreună pe covorul roșu al evenimentului.

Cine sunt Olivia Păunescu și Florin Căruceru

Olivia Păunescu și Florin Căruceru prezintă Observator 17 la Antena 1.

Primul contract pe care Olivia Păunescu l-a avut cu o televiziune a fost la 16 ani, când aceasta a fost selectată să facă parte din corpul de balet al unei emisiuni. După ce a renunțat la dansul profesionist, Olivia a intrat în lumea știrilor, mai întâi ca reporter de teren, apoi ca prezentatoare de știri sportive, apoi prezentatoare de jurnal matinal. În prezent, aceasta ocupă postul d eprezentatoare al jurnalului Observator de la orele 17:00.

„Primul contact cu televiziunea l-am avut la 16 ani, când am fost selectată să fac parte din corpul de balet de la Surprize, surprize. Apoi am început să apar în reclame, munceam în paralel cu şcoala. La 20 de ani am dat o probă şi am muncit cinci ani ca reporter de teren, până când am primit propunerea să fiu prezentator de ştiri sportive. Apoi a venit marea provocare de a prezenta Observatorul matinal. Dansez de câte ori am ocazia. La petreceri nu mă aşez deloc la masă. Dansul a fost şi va rămâne una dintre pasiunile vieţii mele.", a povestit Olivia pentru Click în 2013.

În tomna anului 2019 Olivia Păunescu s-a căsătorit și a avut o rochie de prințesă.

Totodată Florin Căruceru, jurnalist, fost sportiv de performanță și fost Ambasador al Special Olympics România, prezintă Observator 17.

„Sunt disciplinat. Zen în punctul ăsta al vieții și norocos. În momentul de față sunt dependent de muncă. E foarte ușor să fii prost înțeles. Nu sunt workaholic, cred în echilibru. Îmi dau seama că ai nevoie de echilibru în toate spectrele vieții”, s-a descris într-un interviu pentru catine.ro.

