Cum arată Olivia Păunescu la plajă, când renunță la ținutele sobre de la pupitrul știrilor. Ipostaza în care rar este văzută

Prezentatoarea de știri Olivia Păunescu a fost de curând în vacanță în Grecia, unde s-a pozat pe iaht. Fanii au fost încântați să o vadă într-o ipostază diferită față de cea de la pupitrul știrilor.

Olivia Păunescu și-a petrecut concediul în Santorini, unde s-a bucurat de mare, de soare și de puțin timp de odihnă. Prezentatoarea de știri a revenit la pupitrul știrilor, dar nu înainte de a-i încânta pe fani cu imagini din vacanța de vis.

Cum a arătat prezentatoarea de știri Olivia Păunescu în vacanță

La cei 37 de ani ai săi, Olivia Păunescu este într-o formă fizică de invidiat. Prezentatoarea Observatorului s-a lăsat fotografiată pe iaht, într-un costum de baie negru, acoperit de o cămașă albă. Fanii au observat la prezentatoare pielea bronzată, zâmbetul superb și silueta de invidiat.

Cei care au văzut imaginile cu Olivia Păunescu în vacanță nu au ezitat să o complimenteze pe jurnalistă: „Când privești o fotografie în care apare Olivia Păunescu te duci inevitabil cu gândul la revistele de modă pe care le răsfoim cu atenție, sorbind și cel mai mic detaliu! O prezență încântătoare, plină de farmec și rafinament! Adevărată zână a acestor timpuri! Cu multă admirație, zână frumoasă!”, „Ești de nerecunoscut Olivia, ești tu altă Olivia pe acest iaht cu acești ochelari de soare și cămășuță”, „O frumoasă ca întotdeauna”, sunt câteva dintre cometariile primite de Olivia Păunescu în dreptul fotografiilor din vacanță.

Parcursul Oliviei Păunescu. De la dansatoare la prezentatoare de știri

Olivia Păunescu are trup de fostă dansatoare. Primul contract pe care Olivia Păunescu l-a avut cu o televiziune a fost la 16 ani, când aceasta a fost selectată să facă parte din corpul de balet al unei emisiuni. După ce a renunțat la dansul profesionist, Olivia a intrat în lumea știrilor, mai întâi ca reporter de teren, apoi ca prezentatoare de știri sportive, apoi prezentatoare de jurnal matinal.

„Primul contact cu televiziunea l-am avut la 16 ani, când am fost selectată să fac parte din corpul de balet de la Surprize, surprize. Apoi am început să apar în reclame, munceam în paralel cu şcoala. La 20 de ani am dat o probă şi am muncit cinci ani ca reporter de teren, până când am primit propunerea să fiu prezentator de ştiri sportive. Apoi a venit marea provocare de a prezenta Observatorul matinal. Dansez de câte ori am ocazia. La petreceri nu mă aşez deloc la masă. Dansul a fost şi va rămâne una dintre pasiunile vieţii mele.", a povestit Olivia pentru Click în 2013.