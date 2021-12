Olivia Rodrigo, imaginea din copilărie cu care a reușit să emoționeze pe toată lumea. Cât de frumoasă era

Olivia Rodrigo a devenit cunoscută de la o vârstă fragedă, atunci când a primit diverse roluri în seriale pentru copii. Însă anii au trecut, iar tânăra a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, mai ales după ce a lansat piesa „Dirvers license”, piesă cu care a ajuns în topurile muzicale din întreaga lume.

Olivia Rodrigo, imaginea din copilărie cu care a emoționat pe toată lumea. Cât de frumoasă era

Olivia Rodrigo și-a surprins comunitatea de fani cu o imagine din copilărie, în timp ce cânta la microfon și fanii au reacționat imediat, spunându-i cât era de frumoasă. Artista și-a păstrat trăsăturile frumoase și în prezent, fiind un etalon al frumuseții în lume.

De curând, aceasta a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o fotografie cu ea din arhivă, de pe vremea când era doar un copil. Fanii au fost foarte fericiți când au văzut imaginea cu ea cântând.

„Cu ocazia Ajunului Crăciunului vă prezint prima mea piesă de Crăciun scrisă „The bels” la vârsta de 5 ani de mine. Sărbători fericite tuturor”, a scris cântăreața în descrierea fotografiei de pe Instagram.

Fanii artistei au ținut să îi scrie mai multe mesaje prin care i-au transmis cât de frumoasă era de Crăciun, în fotografia pe care a făcut-o public pe rețelele de socializare, pe Instagram. Mai multe vedete internaționale i-au apreciat postarea și au ținut să-i transmită Crăciun Fericit tinerei cântărețe care acum se află în turneu de promovare a noului ei album, intitulat „Sour”, turneu care a vândut deja toate biletele.

Olivia Rodrigo a mers la Casa Albă încălțată cu pantofi albi, înalți, și șosete negre

Cântăreața Olivia Rodrigo, în vârstă de 18 ani, este cunoscută pentru hit-ul "Drivers Licence". Acesta a mers la Casa Albă recent ca să aibă o discuție cu președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Oliviei Rodrigo i s-a propus să fie un ambasador al vaccinului anti-Covid, pe care aceasta ar trebui să îl promoveze tot mai mult în rândul adolescenților și tinerilor, în special.

Și nu întâmplător i s-a oferit ei această propunere. Albumul de debut al Oliviei Rodrigo, "Sour", este numărul 1 în acest moment în topuri și o ține așa de câteva săptămâni, a relatat The New York Times. Aceasta are peste 20 de milioane de urmăritori pe Instagram. După întâlnirea cu Joe Bidean, ea a și postat, ulterior, acolo, o fotografie cu ea și cu președintele american.

Pentru această ocazie aparte, a întâlnirii ei cu președintele Joe Biden, tânăra cântăreață Olivia Rodrigo a optat pentru o ținută destul de profesională, a relatat presa străină, un costum roz cu dungi, Chanel, un model care este mai vechi decât vârsta pe care o are Olivia Rodrigo, format dintr-un sacou clasic și dintr-o fustă mini.

