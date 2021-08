Demi Lovato, imaginea cu posteriorul la vedere care a creat controverse pe internet. Cum arată acum actrița de la Disney

Demi Lovato este una dintre cele mai apreciate artiste în momentul de față, iar notorietatea i-a adus milioane de fani pe rețelele de socializare. Cânătăreața se simte foarte bine în pielea ei, iar de curând a pozat în cele mai provocatoare ipostaze, iar fanii au reacționat imediat când au văzut imaginile.

Demi Lovato, ipostaze provocatoare în care s-a pozat la plajă. Cât de bine arată vedeta de la Disney

Demi Lovato a trecut prin schimbări drastice în ultimii ani. Vedeta a arată foate bine, deși nu mai are silueta cu care și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului. Artista a traversat o perioadă foarte dificilă în ultima vreme, însă de curând și-a găsit fericirea și liniștea și acum se pozează în ipostaze în care fanii nu s-ar fi așteptat vreodată.

Citește și: Demi Lovato, mărturisiri emoționante despre momentul în care a fost la un pas de moarte, în urma unei supradoze

Iată că, odată cu lansarea noului album „Dancing with the devil. The art of starting over”, Demi Lovato le-a arătat fanilor o nouă față a ei. Acum e mult mai sigură pe ea și mai fericită. Se simte împlinită și are grijă ca bucuria ei să nu mai stea în ceea ce poate primi de la alți oameni. Acum, cântăreața nu mai ține cont de părerile nimănui și postează pe rețelele de socializare orice îi face ei plăcere.

Imaginile au provocat multe controverse pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă și de unde își ține fanii la curent în mod constant cu toate activitățile artistice pe care le desfășoară. Aceștia i-au scris mai multe mesaje în care i-au spus cât de mult o iubesc și cât de bine arată, chiar dacă nu mai deține silueta de vis cu care se mândrea în trecut.

Citește și: Drama lui Demi Lovato, despre care fanii nu au știut nimic. Cum a ajuns oarbă din cauza unei supradoze

Demi Lovato, suferințele prin care a trecut după ce a ajuns inconștientă la spital din cauza unei supradoze

„Când eşti tânăr şi faimos este foarte greu! Ţi se spune mereu: Trebuie să fii model. Sănătatea mentală este ceva despre care ar trebui să vorbim mai mult”, a declarat Demi Lovato în cadrul serialului făcut de ea.

Vedeta a mărturisit că în iulie 2018, când a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei supradoze medicii îi spuneau că nu mai are mult de trăit. Vedeta a suferit atunci trei accidente vasculare cerebrale și unul cardiac.

„Am avut trei accidente vasculare cerebrale și unul cardiac. Medicii mi-au spus că mai aveam de trăit între 5 și 10 minute”, a spus Demi Lovato în cadrul videoclipului de prezentare al documentarului „Dancing with the Devil”.

Demi Lovato a mărturisit că a rămas cu sechele după acea perioadă neagră din viața ei:

„Am rămas cu probleme cerebrale, încă suport consecințele. Nu conduc deoarece am momente în care nu văd clar”, a mărturisit Demi Lovato.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi