Paula Seling și-a dus fiica adoptivă în prima zi de școală, fiind o zi extrem de emoționantă, în special pentru artistă.

Paul Seling și Elena au o relație specială mamă-fiică, în timp ce cântăreața are doar cuvinte de laudă la adresa copilei. Astăzi, a început școala pentru toți elevii, iar Paula Seling nu a scăpat nici ea de emoții.

Paula Seling, imagine emoționantă alături de fiica sa! Elena a început prima zi de școală: „Cu lacrimi în ochi”

„Prima zi de școală, un buchet de nerăbdare, emoție, teama de necunoscut, un început de lume, o minte mai clară, o inima mai mare, o foame de viitor de nestăpânit. Prima zi de școală... Iar mamele, cu lacrimi în ochi... 🙈 Succes, draga mea dragă, să îți atingi toate visurile în zbor”, a transmis vedeta printr-o postare pe Instagram.

Fanii i-au lăsat numai mesaje de susținere și i-au urat mult succes în noul an școlar:„ Superbe!”, „Mult succes în noul an școlar, multe zâmbete și clipe de neuitat alături de colegi! 🍀”, „Frumos! Drum drept și lumină 🙏❤️🌹❤️”, „Succes maxim în toți anii de școală! ❤️”.

Paula Seling a trecut printr-un moment greu din viața sa anul trecut. Artista a anunțat că relația dintre ea și Radu Bucura a ajuns la final. Cei doi au adoptat împreună o fiică pe care au ales să o prezinte lumii tot anul trecut.

După 17 ani de mariaj, cei doi au decis să pună punct relației în mare secret, dar au păstrat o relație bună în continuare, de dragul fetei lor.

„Lumea Elenei nu s-a împărţit în două. Noi suntem foarte prezenţi în viaţa ei, discutăm ce-i mai bine pentru ea, ne sfătuim, ba chiar uneori ne întâlnim toţi trei. Lumea ei este la fel, ba chiar îi place mult că există anumite schimbări. Are două case, o viaţă foarte colorată şi am constatat că îi place foarte mult aşa”, a declarat vedeta pentru Click!.

Tot în secret au ținut și faptul că au adoptat o fetiță încă de când avea trei ani, urmând ca mai târziu să o prezinte publicului larg.

„Elena avea trei anișori în momentul adopției. Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar, când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi. Când am văzut-o prima oară, amândoi am știut că ea este copilul nostru.

Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistenței maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine.”, a mărturisit Paula Seling, citată de Viva.