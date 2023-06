Cum i-a explicat Paula Seling fiicei sale că a divorțat: „Are două case...”. Cum au afectat-o schimbările pe Elena

Paula Seling s-a despărțit de Radu Bucura, omul alături de care a fost căsătorită 17 ani. Cum i-a explicat artista fiicei sale că nu mai formează un cuplu cu tatăl ei adoptiv.

Paula Seling a trecut printr-un moment greu din viața sa anul trecut. Artista a anunțat că relația dintre ea și Radu Bucura a ajuns la final. Cei doi au adoptat împreună o fiică pe care au ales să o prezinte lumii tot anul trecut. Recent, artista vorbit despre cum a primit Elena, fiica lor, despărțirea.

Paula Seling și Radu Bucura au adoptat împreună o fiică în urmă cu aproximativ 7 ani. După 17 ani de mariaj, cei doi au decis să pună punct relației în mare secret, dar au păstrat o relație bună în continuare, de dragul fetei lor. Astfel, Elena nu a fost deloc afectată de separarea părinților ei, după cum a declarat Paula Seling.

„Lumea Elenei nu s-a împărţit în două. Noi suntem foarte prezenţi în viaţa ei, discutăm ce-i mai bine pentru ea, ne sfătuim, ba chiar uneori ne întâlnim toţi trei. Lumea ei este la fel, ba chiar îi place mult că există anumite schimbări. Are două case, o viaţă foarte colorată şi am constatat că îi place foarte mult aşa”, a declarat vedeta pentru Click!

Mai vrea Paula Seling să-și refacă viața? Ei bine, cu toate că Paula Seling a fost cu Radu Bucura mai bine de 17 ani și pare a fi greu să o iei de la capăt cu o altă persoană, artista nu spune „nu” unei relații.

„Pentru un copil e important să trăiască înconjurat de iubire şi, chiar dacă această iubire dintre părinţi s-a schimbat sau are alte coordonate, în continuare părinţii ei îşi poartă de grijă unul altuia şi e un mediu potrivit pentru creşterea ei. Iar pentru o femeie e important să iubească şi să fie iubită. Aşa că da, de ce nu?”, a declarat Paula Seling pentru aceeași sursă citată mai sus.

Paula Seling a fost mereu discretă cu viața sa personală, preferând să nu ofere prea multe detalii presei. Zvonurile că ea nu ar mai forma un cuplu cu Radu Bucura începuseră să apară cu câteva luni bune înainte ca Paula Seling să confirme, în decembrie că a divorțat.

„Da, din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Atât pot să vă spun, pentru că a fost foarte greu! Personal, am considerat un eșec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost pe lume și se întâmplă pentru că așa se întâmplă. Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic. Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datoram unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie(...) Nimic nu va fi la fel, dar este parte din dezvoltarea noastră, a fiecăruia, a amândurora", a povestit artista pentru viva.ro.