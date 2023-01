Când au divorțat, de fapt, Paula Seling și Radu Bucura. Ce spune artista despre motivul despărțirii

Paula Seling a oferit un interviu pentru Revista Viva!, în care a mărturisit că-l respectă enorm pe fostul său soț, Radu Bucură și deși sunt divorțați ei continuă să se implice împreună în creșterea Elenei, fetița pe care au adoptat-o acum 6 ani.

După o perioadă în care nu a vorbit despre separarea de Radu Bucura, Paula Seling a mărturisit că divorțul s-a petrecut pe 13 aprilie. Cântăreața a simțit divorțul ca pe un eșec, însă nu consideră că există un vinovat. Vorbind despre motivul separaării, Paula Seling a adus în discuție diferențele de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp.

După ce Paula Seling și Radu Bucura au divorțat, au existat informații apărute în presă referitoare la separare, însă artista abia acum a confirmat și a vorbit despre acel moment din viața sa.

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat pe 13 aprilie. Ce spune artista despre separare

„Da, din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Atât pot să vă spun, pentru că a fost foarte greu! Personal, am considerat un eșec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost pe lume și se întâmplă pentru că așa se întâmplă. Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic. Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datoram unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie”, a spus Paula Seling pentur sursa menționată anterior.

Artista a mărturisit că a rămas în relații bune cu fostul soț, pentru a putea fi amândoi părinți buni pentur Elena.

„Cred că viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Ba chiar facem tot ce putem să îi fim alături, să simtă că iubirea există, într-o altă formă, între părinți, uriașă pentru copilul nostru, și vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă între adulți.

Relațiile între noi sunt foarte OK. Comunicăm și colaborăm în creșterea Elenei. Asta contează cel mai mult și suntem implicați, pe deplin, în viitorul fetiței noastre. Aceste goluri nu se pot înlocui, poți doar să mergi mai departe și să cauți soluții noi la probleme noi. Nimic nu va fi la fel, dar este parte din dezvoltarea noastră, a fiecăruia, a amândurora”, a mai spus vedeta.

Recent, Paula Seling le-a făcut cunoștință fanilor cu fiica sa în vârstă de 9 ani. Ea și Radu Bucura au adoptat în urmă cu 6 ani o fetiță adorabilă.

