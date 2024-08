Pe ce a cheltuit Liviu Vârciu 600.000 de euro. La ce proiect lucrează artistul: „Nea Marin nu mi-am dat niciun ban”

Liviu Vârciu a investit 600.000 de euro în cel mai nou proiect al său. Artistul a dezvăluit că banii cheltuiți nu au fost de la nea Marin.

Liviu Vârciu a început să lucreze la un nou proiect care speră să aibă succes în rândul publicului. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul s-a implicat în realizarea filmul „Zăpadă, Ceai și Dragoste”, ce a fost lansat în anul 2021.

În urmă cu puțin timp, prezentatorul TV a anunțat pe rețelele sociale că filmează pentru cea de-a doua parte a producției. Recent, acesta a oferit detalii despre filmul în care are rolul de actor, dar și de producător asociat.

Citește și: Ce afacere deține Anda Călin, soția lui Liviu Vârciu. Bruneta e mândră de reușita ei. "Singura șansă să fiu mereu în preajma..."

Pentru cea mai mare pasiune a lui: actoria: Liviu Vârciu a cheltuit 600.000 de euro. Acesta a dezvăluit care este sursa din care au provenit banii, dar și suma pe care speră să o investească în proiectul său.

Articolul continuă după reclamă

Câți bani îl poate costa pe Liviu Vârciu a doua parte a filmului „Zăpadă, Ceai și Dragoste”

Actorul a avut grijă să evidențieze faptul că cei 600.000 de euro nu au fost primiți de la nea Marin, ci de la o platformă de streaming care oferă spre vizionare filmul său.

Pentru a realiza prima parte a producției „Zăpadă, Ceai și Dragoste”, partenera artistului și-a vândut apartamentul. De data aceasta, situația a fost complet diferită.

„N-am mai avut ce să mai vândă la a doua parte. E o producție făcută cu niște oameni foarte talentați. Bugeanu, regizorul meu de suflet, Pădure. Suntem o echipă pe care eu o respect foarte mult. M-am împrumutat pentru că am avut garanția primului film.

Nea Marin nu mi-am dat niciun ban. S-a jurat, s-a jurat pe carne de porc că nu-mi mai dă niciun, nici un leu. Dar pentru că a funcționat foarte bine filmul pe platforma de streaming, cei de acolo mi-au plătit o factură în avans pentru a doua parte. Asta înseamnă că am făcut o treabă bună și sperăm să meargă la fel de bine cum am mers și primul.”, a dezvăluit Liviu Vârciu, potrivit click.ro.

Citește și: Fiica lui Liviu Vârciu, replică acidă după zvonurile că prezentatorul ar fi nemulțumit că ea nu muncește. Din ce își câștigă banii

Artistul ar vrea ca producția următorului film să se oprească la suma de 800.000 de euro.

„Nu m-am oprit încă pentru că mai am de plătit colorizarea, sunetul, publicitatea. Mai am de plătit la el. Până acum am o sumă de vreo 650.000 de euro. Sper să mă opresc la 800.000 de euro. Sper din toată inima mea pentru că e producția foarte mare, efectele speciale sunt multe. Oamenii pe care i-am avut au fost foarte buni, foarte talentați. Și atunci sper să mă opresc la 800.000 de euro.”, a mai adăugat omul de televiziune.

„Emisiunea merge foarte bine. Filmul, “Bravo, tată”, serialul în care joc pe Antena 1 merge foarte bine. Nea Marin acum a început un nou sezon. De la Nea Marin, am venit direct aici, de la 1800 de km. Dar mă duc cu drag, că-l iubesc pe bătrânul ăla și-l voi iubi toată viața mea.”, a mai povestit el, conform sursei citate mai sus.