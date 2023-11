Monica Gabor l-a sunat pe Irinel Columbeanu din nou. Ce s-a întâmplat cu fiica lor, Irina, și de ce a fost necesar acordul tatălui

Irinel Columbeanu pare că se confruntă cu din ce în ce mai multe probleme. După ce a ajuns la azil și a întâmpinat greutăți financiare, acesta a mai primit o veste care l-a necăjit. Fiica lui, Irina, a avut parte de o intervenție chirurgicală pentru care acesta a fost nevoit să își dea acordul. Ce s-a întâmplat și de ce l-a sunat Monica Gabor, fosta lui soție.

Problemele pentru Irinel Columbeanu pare că nu se opresc aici. După ce a ajuns la azil din cauza problemelor de sănătate pe care le are, a aflat o veste care l-a pus pe gânduri. Irina, fata lui de 15 ani suferă de o boală care a dus la o intervenția chirurgicală.

Fata lui Irinel și a Monicăi Gabor se confruntă cu o problemă de sănătate numită Chalazion. Aceasta boală apare la nivelul ochilor și se manifestă printr-o inflamație serioasă, mâncărime și roșeață. Afecțiunea nu a răspuns la tratamentul medicamentos, așa că medicii au considerat că este nevoie de o operație pentru ca problema să poată fi înlăturată complet.

Citește și: Care este diferența de vârstă dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Ce lucruri îi interzice bărbatul fostei doamne de la Izvorani

De ce a fost sunat Irinel Columbeanu de către Monica Gabor

Irinel a dezvăluit în cadrul unui podcast faptul că Irina suferă de această boală, numită Chalazion. Vestea a primit-o chiar de la fosta lui soție, care l-a sunat pentru a-i transmite detalii cu privire la această situație și pentru a-i cere acordul de a se interveni pe cale chirurgicală.

Doctorii nu au putut lua în calcul doar acordul mamei și au cerut în mod obligatoriu și un răspuns pozitiv din partea lui Irinel Columbeanu. În aceasta situația, Monica l-a sunat pentru a-i explica situația în care se află fiica lor și, bineînțeles, pentru a-i cere să facă demersurile necesare pentru ca operația să aibă loc.

Irinel Columbeanu ar fi avut nevoie de o procura specială pentru care ar fi trebuit să se deplaseze la notar. Cu toate acestea, Irinel a făcut o declarație tipărită după modelul pe care l-a primit de la Monica și a citit-o în fața camerei de filmat. Filmarea a fost trimisă către fosta lui soție, iar doctorii au luat în calcul această variantă.

Citește și: Scrisoarea cutremurătoare a Monicăi Gabor pentru presă, după despărțirea de Irinel Columbeanu. Ce detalii au ieșit la iveală

„Monica mi-a comunicat prin telefon că Irina este bolnavă, adică avea o afecțiune, chalazion se cheamă. Și mi-a explicat că a dus-o ea la un doctor (n.r. – oftalmolog) renumit acolo la Los Angeles și că acel doctor nu vrea să o opereze pe Irina până nu îi prezintă o procură din partea tatălui. (...) Trebuia să fiu și eu de acord. Așa că trebuia să merg la un notar, pentru procură. Dar mi-a venit o idee. Decât să bat drumul până la notar, la Corbeanca, să fac această declarație, mi-a venit ideea să tipăresc acea procură. Monica îmi trimisese un model, cum trebuia să sune. (...) Am tipărit-o, am semnat-o și am citit-o în fața camerei de luat vederi a telefonului meu, în limba engleză. M-am filmat, am filmat și documentul semnat și lucrul acesta a rezolvat problema” a mărturisit Irinel Columbeanu la podcastul la care a participat.

Citește și: Ce obiect a dispărut din celebra vilă a lui Irinel Columbeanu de la Izvorani. Cum arată acum bucătăria în care Monica Gabor gătea

Ce este chalazionul

Această afecțiune este o inflamație cronică la nivelul pleoapelor care are o evoluție îndelungată. Chalazionul arată ca un chist și de cele mai multe ori provoacă roșeață, mâncărime și disconfort puternic.

Această inflamație se formează lent și provoacă dureri de ochi în zona respectivă, iar motivul apariției este din cauza blocării unui canal de secreție al unei glande sebacee.

Citește și: Ce soartă a avut Rolls-Royce-ul de 600.000 de euro al lui Irinel Columbeanu. Fostul afacerist făcea furori pe străzi cu el

Atunci când tratamentul medicamentos nu dă rezultate, este recomandată intervenția chirurgicală prin care chalazionul poate fi îndepărtat.