Pepe a vorbit despre copiii săi. Ce pasiuni au cele două fiice ale prezentatorului de la „Te cunosc de undeva!”

Pepe este, cu siguranță, un tată mândru și împlinit, iar, recent, a vorbit despre relația pe care o are cu cele două fiice ale sale, dar și despre pasiunile pe care le au cele două micuțe, potrvit Spynews.

Citește și: Pepe, apariție adorabilă cu fiul său. Cât a crescut Pepe Junior. Imaginile care i-au „topit” pe fani: „Și noi ca băieții”

Ce pasiuni au fetele lui Pepe: „Eu am fost atent la Rosa și Maria”

Pepe a mărturisit că se simte împlinit alături de cei trei copii și că acordă o mare atenție creșterii micuților, potrivit aceleași surse. Cu ocazia zilei de naștere a verișorului său, Alex Florescu, Pepe a vorbit despre fiicele lui și ale soției sale, Yasmine Ody, dar și despre pasiunile pe care cele două au reușit să le dezvolte până la această vârstă.

Dacă fiul lor este prea mic să înțeleagă unele lucruri, fiicele artistului sunt implicate în cât mai multe activități. Prezentatorul din emisiunea Te cunosc de undeva! a mărturisit că Rosa și Maria nu ai niciodată timp să se plictisească, pentru că sunt mai mereu implicate în anumite activități, în special, sportive. Se pare că cele două fetițe au făcut tenis, iar, de curând, noua lor activitate este handbalul:

„Eu am fost atent la Rosa și Maria la ideea de a nu se plictisi atunci când sunt în vacanță. Copiii mei au făcut tenis, fac handbal în momentul de față și de fiecare dată când suntem acasă și e o zi liberă, cu toate că nu prea există o zi liberă, întotdeauna au o activitate, sunt multe activități, nu doar sportul în sine, eu fac sport cu el. Am fost de multe ori în vacanță cu ele”, a povestit Pepe, citat de sursa menționată mai sus.

Citește și: Care este motivul pentru care Pepe și Yasmine Ody au făcut nunta în secret. Cântărețul a spus totul, fără perdea

Ce declarații a făcut Pepe despre botezul fiului cel mic

În urmă cu doar câteva zile, fiul lui Pepe și al lui Yasmine Ody a fost creștinat, la cinci luni, într-un cadru restrâns. Artistul a povestit că întregul moment a fost cu totul emoționant, marcat cu voie bună de colegii de breaslă:

„A fost foarte frumos la botez. Am făcut un botez în familie. Băiețelul are cinci luni și două săptămâni. E altceva când e copilul tău. Am experiență, dar și dacă aș avea o sută de copii aș fi emoționat (...) Nu am cântat prea mult, am cântat un refren, cu câte un invitat, în treacăt, ”, a mai spus prezentatorul „Te cunosc de undeva”, citat de Spynews.

Pepe și Yasmine au trăit clipe minunate alături de cei dragi la botezul fiului său. La petrecere, artistul nu a putut sta departe de microfon și și-a încântat invitații cu câteva piese, alături de Mandinga. De la petrecere nu au putut lipsi nici cele două fiice ale sale, Rosa și Maria, care s-au distrat pe cinste.

Citește și: Pepe a lansat videoclip pentru piesa „Belele”. Cum sună melodia și cum arată cântărețul după ce a devenit tată pentru a treia oară

Descoperă noua producție de succes, Agenția de talente și sentimente ▶ Primele episoade sunt în AntenaPLAY