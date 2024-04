Pepe și Yasmine se pregătesc să facă marele pas. Când au programat nunta și ce planuri au

Pepe, prezentatorul emisiunii Te cunosc de undeva, a anunțat că a stabilit data nunții cu iubita lui Yasmine.

Pepe și Yasmine urmează să se căsătorească, iar cei doi îndrăgostiți au oferit mai multe detalii despre felul în care plănuiesc ziua cea mare.

Într-un interviu recent pentru Viva, celebrul artist a declarat că e pregătit să se însoare. În 2022, Pepe și Yasmine au făcut doar cununia civilă, unde au avut un număr restrâns de invitați. Ei și-au dori să facă această cununie civilă în secret.

Pepe și Yasmine, pregătiri de nuntă

Pepe a povestit că și-a dorit să se bucure de momentul special fără să fie presa în jurul lui sau să steaa mereu cu telefonul în mână.

În noul interviu, Pepe a spus că el și Yasmine vor face cununia religioasă pe 7 iunie, de ziua lui Pepe Jr., aceasta fiind o zi specială pentru întreaga familie.

“Noi am făcut doar o cununie restrânsă, în familie, dar nu a fost în secret. Au fost alături de noi persoanele dragi din familie și cei mai apropiați prieteni ai noștri. Dar, da, ne dorim intimitate, ne dorim discreție, fără a sta cu grija că suntem filmați și că a doua zi vom fi în toate tabloidele, nu asta vrem. Eu am trecut, de-a lungul vieții, prin toate etapele, știu ce înseamnă promovarea excesivă, am trecut prin toate scandalurile posibile și imposibile, am încercat să rămân prieten cu oamenii din presă, indiferent de trust, și decizia mea, din ultimii ani, este să am o viață privată, cât mai departe de presă, și le mulțumesc celor care îmi respectă decizia”, a declarat Pepe, potrivit Viva.

Pepe a mai adăugat că nu își dorește ca în ziua cea mare să pună pauză evenimentului și să stea să dea interviuri, în loc să se bucure alături de soția lui și de invitați în cea mai importantă zi a vieții lor.

Artistul a mai povestit că la cununia lor civilă au paricipat doar familia și prietenii foarte apropiați. El a recunoscut că și-au dorit intimidate pentru a simți din plin emoțiile acelei zile. La fel își dorește să procedeze și la nuntă, pe 7 iunie.

“Nunta noastră va fi un eveniment extrem de elegant și de frumos, cu un concept deosebit, nou pe piață, și abia aștept să se întâmple”, a mai adăugat Pepe.

Yasmine este nerăbdătoare să trăiască emoțiile din ziua cea mare și a vorbit despre rochia de mireasă. Ea a povestit că s-a decis în urmă cu mult timp asupra rochiei de mireasă pe care vrea să o poarte pentru că păstrase niste poze în telefon.

Frumoasa brunetă a spus că îi plac rochiiile simple și i-a fost ușor să se decidă asupra modelului pe care îl preferă.

Pepe a mai povestit și despre viața lor de familie, care nu e deloc ușoară cu 3 copii. Cei doi fac tot ce pot ca să fie cât mai prezenți în viața copiiilor lor, dar încearcă să nu își neglijeze nici viața de cuplu.

“Oricât aș fi de obosit, nu pot să nu merg cu Pepe la ședințele de înot, nu pot să lipsesc de la vreun concert de-al Rosei sau de la vreo competiție de scrimă, ori de la vreun antrenament de-al Mariei”, a zis artistul.