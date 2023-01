Pique și-a afișat noua relație pe internet și a primit un val uriaș de critici: „Nici nu se compară”

Gerard Pique, fostul fotbalist profesionist a postat miercuri un selfie pe Instagram cu Clara Chia Marti, în vârstă de 23 de ani, actuala sa iubită. Postarea din mediul online făcută de Pique vine la două săptămâni după ce Shakira a lansat „BZRP Music Session #53", o piesă care vorbește despre fosta relație. Astfel, gestul lui Piquea fost interpretat ca un răspuns pentru atacurile fostei soții.

Pique, prima imagine cu acutala iubită, Clara Chia Marti

Până acum, Gerard Pique nu a vorbit deloc despre relația pe care o are cu actuala sa iubită și nici nu a postat el imagini. Cu toate acestea, fotoreporterii i-au surprins împreună luni bune și i-au fotografiat în mai multe ipostaze. Însă iată că și-a luat inima în dinți și a făcut o primă postare cu iubita sa, oficializându-și, astfel relația. Pique nu a scris nimic în dreptul selfie-ului cu actuala sa iubită.

Imediat după publicarea fotografiei au apărut și reacțiile internauților care nu au încurajat deloc noua relație a fotbalistului.

„Cine a venit să citească toate comentariile?”, „Ce frumoasă e fiica ta”, „Shakira e de o sută de ori mai bună”; „Bucură-te cât durează. Și fiii tăi te văd pe Instagram”; „Cei infideli dau like la poza asta”; „Shakira din Ohio”; „Grație Shakirei îi cunoaștem pe clovn și pe Casio”; „Nimeni nu va fi mai presus de Shakira”; „La vârsta ta, ai fi putut să te maturizezi un pic. Te faci de râs. Ai doi fii pe care i-ai lăsat fără familie pentru un capriciu și nevoia de atenție”; „Karma știe toate adresele”; „Postul de amantă rămâne liber”; „Mai lipsește să meargă în Columbia în luna de miere”; „Ea e fata căreia îi place gemul de căpșuni?”, acestea au fost doar câteva dintre miile de mesaje lăsate de oameni din toată lumea în dreptul selfie-ului.

Spre deosebire de el, Shakira este extrem de iubită și apreciată de fani, creând o isterie națională în Spania după ce a lansat piesa în care vorbește despre „trădarea” lui Pique.

Shakira și Pique s-au despărțit după 11 ani de relație în vara lui 2022

Shakira, în vârstă de 45 de ani, și Piqué, în vârstă de 35 de ani, și-au anunțat despărțirea într-o declarație comună, în luna iunie.

„Regretăm să confirmăm că ne separăm”, au spus cei doi. „Cerem intimitate în acest moment pentru bunăstarea copiilor noștri, care sunt prioritatea noastră maximă. Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere și respect”, au mai spus cei doi la vremea aceea, potrivit People.

Fostul cuplu, care are doi fii, Milan, 10 de ani, și Sasha, 7 de ani, și-au confirmat pentru prima dată relația în martie 2011. Cei doi s-au cunoscut pe platoul videoclipului ei muzical pentru „Waka Waka (This Time for Africa)”, care a servit drept cântec oficial al Cupei Mondiale FIFA 2010.

