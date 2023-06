Povestea cântăreței de muzică populară mușcată de câine chiar în zona feței. Prin ce a trecut pentru a putea reveni pe scenă

Cântăreața a fost mușcată de chip și mutilată de un câine, iar calea către întoarcerea ei pe scenă a fost una extrem de grea și anevoioasă. Cine este artista, prin ce a trecut și ce sacrificii a făcut pentru a-și putea relua pasiunea. Cum arată în prezent.

Cântăreață de muzică populară, mutilată de un câine. Prin ce a trecut după ce a fost mușcată de față

Artista, pe numele său Maria Beatrice Băndoiu, a încercat din răsputeri să își refacă viața după ce a fost desfigurată, în timp ce se afla într-un parc din București. Tânăra a povestit că nu a mai putut urca multă vreme pe scenă, după ce a fost mușcată de câine. Pentru a-și recăpăta aspectul fizic, dar și cariera, cântăreața a fost nevoită să apeleze la o serie de operații estetice, dureroase și costisitoare. Iată povestea ei de viață, ce pare desprinsă dintr-un film!

Din fericire, Maria Beatrice Băndoiu a avut norocul să găsească medici dedicați, care s-au ocupat cu grijă de problema sa. Inițial, artista nu și-a mai dorit să apară pe scenă și la TV și credea că acolo s-a terminat întreaga ei carieră.

Cum s-a întâmplat totul. Tânăra artistă a încercat să hrănească un câine care s-a apropiat de ea, moment în care animalul s-a repezit și a mușcat-o de față. Apoi, au urmat luni de zile de chin, pentru a-și recăpăta înfățișarea.

„Au fost câteva luni în care am fost intr-un proces de vindecare și de tratament. Am luat lucrurile așa cum au venit. Am avut șansa de a intra pe mâinile unor medici foarte buni și dedicați care s-au atașat de mine prin faptul că le-am stârnit empatie.

Au apreciat doza mea de curaj, capacitatea mea de a înfrunta durerea și neplăcerile pe care le presupune aceste operații, desi sunt persoane care le fac de drag, eu nu le-am făcut de plăcere, le-am făcut că nu am avut încotro", a declarat Maria Beatrice Băndoiu pentru Spynews.ro.

Tânăra artista nu a mai putut urca pe scenă, iar cariera ei a avut de suferit

În prezent, cântăreața de muzică populară are din nou puterea să apară în public, în urma operațiilor estetice care au ajutat-o să își recapete înfățișarea și încrederea. Cu toate acestea, o bună perioadă de timp, Maria nu a mai putut urca pe scenă, refuzând și aparițiile televizate, iar cariera ei muzicală a avut de suferit. Artista nu și-a dorit să apară astfel în fața publicului.

„Am evitat să apar la TV pentru că ceea ce urma să se vindece, ar fi fost filmat si fotografiat și nu vreau să mă vadă cineva așa peste ani", a mai declarat artista, pentru sursa anterior menționată.

