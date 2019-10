Trupa Voltaj împlinește 20 de ani! Povestea reală din spatele melodiei „20”! Ce i-a determinat să o compună.„S-au oprit toate cuptoarele”

Melodia „20”, una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Voltaj, va fi remixată și relansată, cu un alt nume. Călin Goia și Gabriel Constantin au spus povestea din spatele acestui hit.

„Repetam pe vremea aceea la casa de cultură preotească, undeva în demisol. Făcusem o pauză la repetiţii şi vorbeam: «Băi, eu trebuie să merg să plătesc factura aia»… Fiecare avea chestii de făcut. Şi a zis cineva: «Vă mai amintiţi cum era la 20 de ani? Nu aveam nicio grijă». E adevărat nu aveam nici bani, dar ne distram şi era totul super OK”, a povestit Călin Goia.

Gabriel Constantin a povestit, la rândul lui, că atunci când au trecut la partea video au avut niște provocări extraordinare.

„În sensul că am oprit curentul în staţiunea Costineşti. Am amplasat scena, când am cablat la curent, din cauza multitudinii de cutii când am dat drumul la curent s-au oprit toate cuptoarele celor de acolo”, a povestit el.

„Concertul de la Costineşti a fost baza. Am mai filmat încă în trei oraşe. După ce s-a terminat concertul am filmat nişte mini interviuri cu fiecare mebru Voltaj. Eu am spus că la 20 mi-am săbătorit prima oară ziua de naştere”, a spus și Călin Goia.

„Ce-mi mai amintesc eu şi nu am mai spus niciodată e că atunci când a fost ales single-ul al doilea de pe albumul 3D eu eram îndrăgostit de o piesă, «Cinema». Colegii mei şi casa de discuri insistau cu piesa ast, «20». Abia după lansare i-am realizat forţa”, a mai povestit Călin Goia.

Voltaj va realiza un remix al piesei, la sărbătorirea celor 20 de ani de când își bucură fanii. Însă, de data aceasta, îi vor da un alt nume.

„De la faptul că la fiecare concert se aude cineva strigând şi la faptul că nu a fost concert să nu o cântăm. Acum, la sărbătorirea celor 20 de ani vrem să relansăm piesa. Într-o formă actuală, un remix al piesei”, a mai spus Călin Goia.

„Între noi şi public există un schimb permanent de energie. Piesa asta pe album se numeşte 20. A fost preluată de public cu titlul ca la 20 de ani. Iar acum noi am preluat chestia asta şi acum albumul şi turneul se numesc ca la 20 de an”, a spus și Gabriel Constantin.

Călin Goia a precizat că, în general, mesajulk trupei Voltaj este legat de 20. Este acela de aţi trăi viaţa ca la 20 de ani, indiferent cât scrie că ai vârsta în buletin.

De fapt, se împlinesc 20 de ani de la relansarea trupei Voltaj, în componența cunoscută în prezent. În 1998, au apărut Călin Goia ca vocalist și Gabi Constantin. Însă, trupa Voltaj a apărut pe timpul comunismului, mai exact în 1982, cu Adi Ilie și vocalistul Cristi Minculescu, veniți de la Iris. Apoi, octombrie 1986 a fost considerat un nou început, odată cu apariția lui Cristi „Trântoru” Ilie ca solist, Amedeo Bolohoi la chitară, Dan Mateescu — bas, Doru „M.S.” Istudor — tobe. Ei s-au alăturat atunci chitaristului Adrian Ilie, singurul rămas din formula anterioară. În prezent, membrii trupei voltaj sunt: Călin Goia, Gabi „Porcus“ Constantin ,Oliver Sterian, Valeriu „Prunus” Ionescu și Adrian M. Cristescu.