Poza incendiară cu Salma Hayek care i-a uimit pe fani și a strâns peste 1 milion de like-uri. Cum s-a fotografiat la 54 de ani

În imagine, ea a purtat și o pereche de ochelari cu ramă cu model de leopard și două lanțuri, unul la baza gâtului și unul care ajungea până în bustul generos al divei.

Fanii s-au grăbit să o complimenteze pe Hayek în comentarii, amintind și că actrița se află într-o formă incredibilă, mai ales pentru vârsta ei.

”50+ și tot frângi inimi, ei?” (trad. ”50+ and still breaking hearts,eh?) a scris unul dintre fanii ei.

”Nu-mi dau seama dacă faci poze mai bune sau dacă cineva ți-a făcut poza asta, dar e fantastică. Un început extraordinar pentru 2021,” (trad. ”I dont know if you’re getting better at taking pictures or if someone took the picture for you but this one is a great picture. what a great way to start 2021”) a scris un alt fan.

Nu e prima dată când Salma Hayek și-a încântat fanii cu o imagine în costum de baie, însă această poză e una dintre cele mai apreciate de pe contul ei de Instagram.

Când nu publică imagini cu ea, Salma Hayek își încântă fanii cu mici momente din viața personală, alături de fetița ei și de soțul miliardar, François-Henri Pinault, ce provine dintr-o familie cu o avere de 47.3 miliarde de dolari.

Salma Hayek și François-Henri Pinault au început o relație în anul 2006. Fiica lor, Valentina, s-a născut în septembrie 2007 și cuplul s-a căsătorit în 2009, de Ziua Îndrăgostiților, în Paris.