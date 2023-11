Vasilică Ceterașu este acuzat că ar fi hărțuit sexual și fizic o femeie, în urmă cu câteva zile. Aceasta a depus plângere la poliție, iar artistul neagă acuzațiile. El susține că este șantajat.

Vasilică Ceterașu și femeia care l-a reclamat la poliție au fost la un club din Baia Mare, împreună cu mai multe persoane. Incidentul s-ar fi petrecut în mașina cântărețului, după ce acesta s-ar fi oferit să o conducă acasă.

Prima declarație a lui Vasilică Ceterașu după ce a fost reclamat la poliție pentru hărțuire sexuală și fizică

Femeia susține că Ceterașu i-ar fi făcut o propunere indecentă, pe care a refuzat-o. Potrivit vasiledale.ro, femeia a depus plângere sâmbătă dimineață, la câteva ore distanță de la incident, lucru care a fost confirmat și de biroul de presă al IPJ Maramureș. Ba mai mult, ea a avut nevoie și de îngrijiri medicale și a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, în urmă episodul în care ar fi fost hărțuită fizic.

„În drum spre mașină, Vasile Ceteraș, deja îmi știa numele, deja a început să-mi pună mâna pe picior, în noapte asta bem, în noapte asta ne distrăm. Eu nu am zis nimic și tot îmi spunea că în noaptea asta ne distrăm, dar vezi că dimineață vii cu mine. Și eu am zis că nu mă duc nicăieri. Vreau să te duc la Barcelona. Vasilică Ceterașu mi-a pus mâna pe picior și a zis că vine la mine acasă. I-am zis ”La mine, nu vii, că eu am un copil”. (…)

Eu când să cobor mi-a pus mâna pe picior și, am avut o fustă cu capse, mi-o tras-o și s-au desfăcut capsele și o zis că nu, vii cu mine. (…) I-am spus că nu ești genul meu, nu te supăra, pe mine nu m-a povestit nimeni. Și o dat să scoată bani, tu știi cu cine vorbești. (...) Și o început să mă lovească. Prima dată mi-o dat cu sharoma lui în față.

El atunci atunci o început să îmi dea cu pumnii că eu îmi permit să îl umilesc pe el. Cum îmi permit eu așa ceva. I-am spus că nu mă interesează pentru mine ești un nimeni. Și atunci o început să îmi dea cu pumnii în față și în ureche. Mi-am pierdut și un cercel. Atunci nașul lui și prietena mea s-au dat jos din mașină de pe scaunele din față și s-au băgat. Ea m-a tras pe o parte și pe Vasilică l-a tras pe cealaltă parte.”, a declarat femeia pentru sursa menționată.

Vasilică Ceterașu are o cu totul altă versiune. El spune că este vorba despre o înscenare și că, de fapt, ar fi fost șantajat cu 10.000 de euro. Cât despre incident, artistul a declarat că nu s-a întâmplat nimic în seara respectivă și că nici măcar nu știa că femeia a depus plângere, dar că va merge la poliție, dacă va fi citat.

„Nu. Nu. E prima oară când aud așa ceva. Doamne ferește! Habar nu am. Dacă o să fiu citat sigur o să merg. Nu am avut niciun incident. Sunt camere acolo. Doamne ferește… Am soție, copii”, a declarat Vasilică Ceterașu, pentru sursa citată anterior.

Femeia care susține că a fost agresată recunoaște că a existat o discuție despre bani: ”Azi ne-am întâlnit aici la RFN la un local și o zis tu chiar îmi pare rău. Eu am întrebat măi Vasilică de ce m-ai lovit așa rău, eu nu vreau să umblu pe la poliție, eu nu te-am dat la Vasile Dale. Ce că m-ai dat, deja știe și nevastă-mea. El o zis că nu își aduce aminte de nimic. El m-a întrebat cât îmi trebuie. Zic, măi Vasilică, la ce leziuni am suferit, la ce mi s-a întâmplat și rușinea pe care o am acuma, te rog frumos dă-mi 10.000 de euro și eu mă duc și mă tratez pentru loviturile care mi le-ai dat. O zis bine. Merg și în două ore îți aduc banii.”

În prezent, Vasilică Ceterașu este acuzat de agresiune sexuală și loviri sau alte violențe, urmând ca polițiștii să stabilească ce s-a întâmplat la evenimentul de vineri seară.

