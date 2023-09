Vasilică Ceterașu și soția lui, mesaje dure din partea fanilor! Ce nume le-au pus gemenilor: „Nu le-a spus nimeni că sună nașpa”

Vasile Ceterașu și Amalia Ursu au devenit părinții a doi băieți în acest an și mare le-a fost mirarea că, în loc de două fiice, au adus acasă doi fii.

Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu sunt extrem de fericiți de când au devenit părinții unor gemeni, deși nu se așteptau. Numele pe care cei doi artiști le-au dat micuților au stârnit controverse în mediul online, iar asta pentru că majoritatea fanilor nu au fost de acord cu ele.

Vasilică Ceterașu și soția lui, criticați de fani din cauza numelor pe care le-au pus gemenilor. Ce le-a transmis Amalia Ursu

Cei doi artiști din Maramureș au fost surprinși când au aflat că aduc acasă doi băieți, în loc de două fete. Până la urmă, au trebuit să se hotărască în privința altor nume pentru fiii lor, așa că de acum încolo îi vor striga Kevin Vasile și Thiago Ioan. Au fost și internauți care nu au fost de acord cu alegerea făcută de părinți, publicând mesaje dure în mediul online.

”Kevin Vasile si Thiago Ioan… cum se potrivesc ciocolata și carnatul! Nu le-a zis nimeni ca suna nașpa?”, ”Păcat ca nu sunt nume demne de neamul nostru romanesc. Se răscolesc in mormânt moșii si strămoșii voștri”, au fost câteva dintre mesajele fanilor, scrie Stiriromania.ro.

La rândul său, Amalia Ursu și-a apărat familia și a postat mai multe replici dure la adresa celor care o critică pentru alegerea făcută.

”Dragii mei prieteni, cei care ma urmăriți, vreau sa va rog din suflet sa nu o mai faceți pentru ca eu nu rezonez cu voi. Nu va plac postările mele si in special nu va plac numele copiilor mei. Am primit sute de mesaje in care ma jigniți si ma faceți in fel si forma, de ce am ales numele Kevin Vasile si Thiago Ioan! Ei bine, le-am ales pentru ca mie îmi plac, sunt copiii mei si doar eu am dreptul sa aleg, voi, nici într-un caz!

Scrieți ca nu sunt nume din Maramureș, ca nu duc neamul mai departe… dar, oare asta reprezinta o problema pentru voi? Din aceasta cauza nu aveți somn noaptea? Nu va e rușine sa îmi lăsați astfel de mesaje? Eu una, nu aș putea! Chiar nu pot sa cred ca exista atâta nesimțire in lumea asta!

De unde știți voi ce destine vor avea copilașii mei? Pai, cum vine asta, daca străbunicul meu a umblat cu caii si eu ma plimb cu un Mercedes, asta înseamna ca nu duc tradiția neamului meu mai departe, adică nu am voie sa respir, sa evoluez? Vedeți, de asta suntem unde suntem, înapoiați si limitați, pentru ca nu știm sa gândim! Folosiți-va creierul si pentru a gândi, nu doar sa va dați cu părerea despre X si Y, fără sa cunoașteți persoana respectiva.

Care dintre voi îmi garantează ca daca pe copiii mei ii chema Gheorghe si Dumitru, o sa ajungă conducătorii tarii sau le face cineva statuie, in Piața Matei Corvin?! Pe mine ma cheamă Amalia si nu are nicio treaba cu numele moroșenesc, dar asta nu înseamna ca nu am sânge de moroșan, așa cum si copiii mei au la rândul lor.

De aceea, va rog încă o data, sa nu ma mai urmăriți daca considerati ca nu rezonam! Eu nu ma simt bine si chiar îmi doresc sa îmi revin atât psihic, cat si fizic, pentru a ma putea ocupa de copilașii mei cum trebuie! Dar, primind zilnic astfel de mesaje, nu ma ajuta deloc! Ba din contra, când deschid telefonul si vad mesajele voastre sunt deprimata si simt ca ma afund mai rău decât sa-mi revin!

Din păcate, in mediul virtual e plin de “profesori” care judeca viata altora înainte de a se uita in ograda lor.

Din acest motiv, am hotărât ca începând de astăzi sa nu mai citesc niciun mesaj, sa nu mai răspund la telefon si nici vizite la domiciliu nu voi mai primi!

Mi-e alături familia si doar asta contează! Pentru ca sunt convinsa ca daca ar fi sa pățesc ceva si sa cer ajutor cuiva de aici, nu m-ar ajuta nimeni”, a spus artista, mai scrie sursa citată anterior.