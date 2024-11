Prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu după ce Silviu Prigoană a murit. Cei doi au împreună doi băieți

Adriana Bahmuțeanu se declară îndrurerată de moartea lui Silviu Prigoană, cel cu care s-a căsătorit de cinci ori și cu care are doi copii.

Adriana Bahmuțeanu a fost căsătorită cu Silviu Prigoană mai mulți ani, o poveste de dragoste cu multe despărțiri și împăcări. Cei doi au împreună doi băieți, care au rămas orfani de tată în urma decesului lui Silviu Prigoană, din 12 noiembrie 2024.

Prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu după ce Silviu Prigoană a murit

La România TV, Adriana Bahmuțeanu a oferit primele declarații despre moartea fostului său soț. Silviu Prigoană s-a stins din viață la doar 60 de ani, după ce i s-a făcut rău într-un restaurant din Bran.

Prezentatoarea TV s-a declarat îndurerată de vestea tragică și a afirmat că este în stare de șoc.

„Sunt în stare de șoc, nu îmi vine să cred! Mi s-a confirmat că s-a întâmplat la Brașov, într-un restaurant, dar nu știu nimic altceva. Îmi pare extrem de rău, este tatăl copiilor mei, sunt foarte afectată„, a Adriana Bahmuțeanu pentru România TV.

Ulterior, la Antena 3 CNN a zis: „Dumnezeu să-l odihnească, săracul. Îmi pare rău că s-a întâmplat atât de brusc. E o moarte atât de neașteptată. El era cardiac, avea de mult timp probleme cu inima și probabil pe fondul unor supărări legate de afaceri sau de viața particulară s-a întâmplat și lucrul ăsta. Suntem în stare de șoc, de-abia am aflat și noi. Îmi pare rău. Am aflat din presă. Nu știu dacă s-a înecat cu mâncare, aștept expertiza medico-legală. Nici nu mai contează detaliile, important și tragic e că nu mai e pe lumea asta și copiii mei nu mai au tată. Am vorbit cu copiii. Sunt în stare de șoc. Nu era alături de copii, ei erau la școală”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu, dragoste cu năbădăi

Telenovela Adrianei Bahmuțeanu şi a lui Silviu Prigoană a început în anul 2003, când s-au căsătorit prima dată. A urmat şi primul divorţ, chiar după luna de miere.

În ianuarie 2004 îşi jurau din nou credinţă, pentru ca în luna mai să divorţeze. În august 2005 s-au căsătorit iar, dar la începutul anului 2007 a fost al treilea divorţ. În mai 2009 s-au căsătorit din nou, dar liniştea a durat doar trei ani.

În vara lui 2012 s-au certat şi apoi au divorţat. Împăcarea lor s-a produs de Paşte, în 2013, iar în primăvara lui 2015 au ajuns la al cincilea divorţ, ultimul, conform Click.

Silviu Prigoană a obținut, în instanță, custodia copiilor. Băieții Adrianei Bahmuțeanu stau acum la fostul soț și vedeta îi vede doar de două ori pe lună. Fosta prezentatoare TV a pierdut, în 2019, custodia celor doi copii ai lor, Eduard și Maximus.