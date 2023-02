Prima reacție a Cristinei Ciobănașu, după ce a aflat că Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt împreună: „Am avut o discuție”

Cei doi actori au rămas prieteni buni și împart același platou de filmare, fiind colegi alături de Andreea Ibacka în cadrul emisiunii Happy Café, difuzată de luni până vineri, de la ora 17:30, pe Happy Channel.

Citește și: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se gândesc la căsătorie: „Avem o vârstă, nu mai suntem puști”

Ce mesaj i-a transmis Cristina Ciobănașu Oanei Moșneagu, actuala iubită a lui Vlad Gherman, după ce a aflat că sunt împreună

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format un cuplu vreme de aproape opt ani, însă fiecare dintre ei a ales să meargă pe un drum separat și să-și refacă viața. Cei doi s-au despărțit în urmă cu doi ani și au rămas în relații bune de prietenie și de colegialitate.

Cristina Ciobănașu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Alex, în timp ce Vlad Gherman și-a găsit fericirea în brațele actriței Oana Moșneagu, unde au fost colegi în serialul Adela, de la Antena 1.

Într-un interviu acordat pentru Ego.ro, Cristina Ciobănașu și-a amintit ce i-a spus Oanei Moșneagu, la începutul relației ei de iubire cu Vlad Gherman, asigurând-o că cei doi nu mai au nimic de împărțit pe plan amoros.

„Cu Oana a fost foarte ușor, noi am fost colege înainte să aflu că ei doi sunt împreună. Cumva, din partea ei a fost o ușoară jenă, nu voia să mă supăr eu sau ceva.

Am avut o discuție în care i-am explicat foarte frumos că eu și Vlad am mers mai departe și este normal ca el să își găsească pe altcineva, la fel cum și eu mi-am găsit pe altcineva, că nu există niciun sentiment de gelozie sau habar nu am, nu știu la ce s-a gândit ea atunci.

Pur și simplu i-am urat să fie relaxată și fericită. A fost un moment în care i-am explicat că nu există altfel de discuții și probleme”, a transmis actrița.

Citește și: Cristina Ciobănașu, într-un costum de baie de senzație. Cât de bine arată actrița și ce i-au spus fanii când au văzut-o

Ea a mai povestit cum decurg lucrurile pe platourile de filmare pentru emisiunea de la Happy Channel, un format info-educativ fresh, care abordează subiecte noi, atipice şi deopotrivă inspiraţionale, cu specialişti din diverse domenii de interes.

„Noi am reușit cumva să păstrăm relația de prietenie. După ce s-au dus toate evenimentele de acum 2 ani, am reușit să păstrăm relația de prietenie și de colegialitate. Evident, pentru că ne cunoaștem foarte bine, atmosfera este foarte drăguță.

Glumim foarte mult, facem haz de necaz de foarte multe ori, Andreea face mișto de noi doi. Noi mai facem și foarte multe glume care, poate între niște colegi normali, nu s-ar face, căci nu se cunosc atât de bine. Andreea se uită la noi și zice: “OK, sunteți mult prea moderni pentru mine!”.

Atunci se declanșează râsete, atmosfera este plăcută, toți suntem în același film. Andreea s-a prins care este energia echipei, nu suntem doar noi, este și echipa din spate.

Este foarte drăguț pentru că ne vedem la două săptămâni să filmăm părțile pe care le facem împreună și ne dă o energie foarte bună pentru tot restul săptămânii. De multe ori este și obositor pentru că Vlad este obositor.

Are o energie debordantă și la un moment dat ne obosește pe amândouă. Andreea îmi zice: “Tu îl cunoști mai bine, zi-mi că are un buton de oprire!”. Îi zic: “Ce crezi? Nici eu nu l-am găsit, niciodată!”, a mai spus Cristina Ciobănașu pentru Ego.

Ultima etapă din Mexic aduce adevărate provocări echipelor. Vezi episoadele noi America Express în AntenaPLAY.