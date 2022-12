Vlad Gherman și Oana Moșneagu se gândesc la căsătorie: „Avem o vârstă, nu mai suntem puști”

Vlad Gherman, care face parte din distribuția serialului „Lia: Soția soțului meu”, având premiera pe 12 ianuarie 2023, are planuri de viitor alături de actuala lui iubită, Oana Moșneagu.

Citește și: Imagini rare cu Oana Moșneagu din copilărie. Cum arăta actrița la 6 ani: „Ce repede trece timpul”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se gândesc la căsătorie. Ce a declarat actorul din serialul „Lia: Soția soțului meu”, de la Antena 1

Actorul din îndrăgitul serial românesc Adela, care se difuzează, în prezent, în fiecare joi pe Antena 1, se gândește serios să treacă la pasul următor când vine vorba de povestea de dragoste cu actrița Oana Moșneagu.

Vlad Gherman a avut parte de mai multe schimbări în ultimii ani, atât în plan personal, cât și profesional. După aproape un deceniu de relație, actorul și fosta lui parteneră, Cristina Ciobănașu, au decis să meargă pe drumuri separate.

Când și-a cunoscut viitoarea iubită, pe platourile de filmare pentru serialul Adela, atât Vlad Gherman, cât și Oana Moșneagu se aflau în alte relații de cuplu. Pe atunci, nici nu se punea problema de a fi mai mult decât prieteni și colegi de breaslă.

Totuși, destinul a făcut ca cei doi să-și dea o șansă, iar de mai mult de un an trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Ambii s-au mutat împreună și se gândesc să facă pasul cel mare în relația lor de cuplu, mai exact să se căsătorească.

Într-un interviu acordat pentru Unica, Vlad Gherman a povestit că ultimul an a fost destul de greu, mai ales pe plan personal, pentru că și-a pierdut ambele bunici.

„Aș spune că a fost un an greu. Este anul în care mi-am pierdut ambele bunici și a fost un an foarte greu pe plan personal. A fost un wake-up-call pentru mine că trebuie să încep să petrec mai mult timp cu părinții pentru că sunt singurii pe care îi mai am. Doar din punctul ăsta de vedere pot să zic că a fost un an greu”, a transmis Vlad Gherman.

Citește și: Cum a reacționat Vlad Gherman când i s-a spus că iubita lui este însărcinată. Cei doi au aproape un an de relație

Actorul preferă să vadă însă partea plină a paharului, iar unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat a fost chiar relația sa cu Oana Moșneagu, care evoluează sigur și cu pași mici.

„Pe de altă parte s-au întâmplat și lucruri frumoase. Relația cu Oana, care evoluează și e din ce în ce mai bine. Am cunoscut oameni și am legat strânse prietenii cu acești oameni, de asta e foarte greu.. Pot să zic că a fost un an care le-a avut pe toate”, a mai completat el.

Vlad Gherman recunoaște că primește destul de des întrebarea „când se căsătorește” și atât el, cât și iubita sa se gândesc la nuntă, pentru că „au o vârstă” și își doresc o familie.

„Da, primesc destul de des această întrebare. Da, atât eu cât și ea, chiar ne gândim (n.r la căsătorie). Avem o vârstă. Am 30 de ani, ea are 32, nu mai suntem puști.

Evident că ne gândim la o familie. Cred că avem niște rețineri…Pe de o parte ne convine că stăm în chirie, pe de altă parte nu, dar nu te poți atinge de prețuri să poți cumpăra un apartament.

Noi ne bucurăm de viață în continuare, călătorim și asta cred că contează cel mai mult”, a spus Vlad Gherman, pentru publicația menționată anterior.

Semifinala Te cunosc de undeva e disponibilă în AntenaPLAY. Dă PLAY și bucură-te de spectacol!