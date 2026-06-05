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Primele imagini cu nepoata lui Mugur Mihăescu. Ivona, fiica actorului, a devenit mamă pentru prima dată

Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu. Actorul a devenit bunic pentru prima dată, după ce fiica lui, Ivona Mihăescu, a adus pe lume o fetiță. Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât micuța s-a născut chiar de ziua de naștere a bunicului ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 14:50 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 14:56
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Ivona Mihăescu, fiica lui Mugur Mihăescu, a devenit mamă pentru prima dată. Actorul a primit vestea chiar de ziua lui | Hepta
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Ivona Mihăescu a publicat recent și primele imagini cu fiica ei, iar urmăritorii au reacționat imediat cu mesaje de felicitare și urări pentru proaspeții părinți.

Ivona Mihăescu, fiica lui Mugur Mihăescu, a devenit mamă

Ivona Mihăescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Fiica lui Mugur Mihăescu a devenit mamă pentru prima dată și a împărtășit momentul special cu cei care o urmăresc în mediul online.

Tânăra a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar vestea a fost primită cu multă emoție în familie. Mugur Mihăescu a fost cel care a anunțat public bucuria, mărturisind că se simte extrem de fericit: „De ziua mea am devenit și bunic. Sunt cel mai fericit dintre pământeni”, a transmis actorul pe rețelele de socializare.

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Primele imagini cu nepoata lui Mugur Mihăescu

La câteva zile după naștere, Ivona Mihăescu a publicat un videoclip emoționant pe social media. În imagini apar mai multe momente speciale trăite alături de soțul ei, Vlad Gabura, înainte ca cei doi să devină părinți.

Clipul se încheie cu imagini din maternitate, acolo unde Ivona și Vlad apar alături de fetița lor nou-născută. Mesajul care a însoțit filmulețul a fost unul emoționant: „Un ultim high five înainte ca viața să devină cu adevărat interesantă”.

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Ivona le-a arătat urmăritorilor și prima fotografie cu chipul fetiței, iar imaginea a strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii frumoase.

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Ivona Mihăescu și Vlad Gabura au devenit părinți pentru prima dată

Ivona Mihăescu și Vlad Gabura formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada studiilor din Marea Britanie, iar relația lor a devenit tot mai puternică în timp.

În 2025, Ivona și Vlad și-au oficializat povestea de dragoste atât civil, cât și religios. Acum, cei doi au început un nou capitol important, cel de părinți.

mugur mihaescu in parlament

Venirea pe lume a fetiței lor a transformat ziua de naștere a lui Mugur Mihăescu într-un moment cu totul special pentru întreaga familie. Pentru Ivona și Vlad începe acum o perioadă plină de emoții, bucurii și schimbări, alături de fiica lor nou-născută.

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