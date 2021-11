Primele imagini cu Tzancă Uraganu după ce a fost atacat de foștii cumnați. Cum l-a filmat Marymar

„L-au lovit în zona capului, la ochi, cu niște telescoape. A fost în spital, i-au făcut investigații, nu este în comă, mâine vine acasă, a plecat din spital pe picioarele lui, doar mie mi-a dat poze cu el, nu le pot da.

Au atacat-o și pe Marymar, i-au dat și ei câțiva pumni, dar ea se simte bine. Ei aveau ce aveau cu el, el era căzut jos, s-au pus peste ei. Nici nu vreau să îmi imaginez că mă ia capul”, a declarat Miraj Tzunami la Antena Stars.

Prima imagine cu Tzancă Uraganul după ce a fost atacat în Germania

Marymar și Tzancă Uraganul s-au filmat după ce fratele manelistului a afirmat că acesta a fost atacat în Germania. Conform spuselor lui, frații Lambadei, mama fetiței lui Tzancă, l-au atacat când acesta făcea un drive test.

În filmarea pusă de Marymar pe contul său de Instagram, cântărețul de manele poartă ochelari de soare, o șapcă și glumește pe seama incidentului. El își arată dantura, semn că aceasta nu a fost afectată de loviturile încasate.

Tzancă Uraganul pare să fie într-o stare bună, așa cum spunea și fratele său pentru postul de televiziune citat. Ba mai mult, acesta ar urma să se întoarcă în țară, la familia sa.

Tzancă Uraganu, din scandal în scandal

Tzancă Uraganu a fost, recent, în studioul Acces Direct, unde a vorbit despre acuzațiile pe care soția din acte i le aducea. Mădălina Miu susținea că acesta a înjunghiat-o, chiar de față cu fiul ei.

În scandal au intervenit și Marymar, actuala iubită a manelistului, dar și Lambada, care este mama fetiței lui. La momentul respectiv, acesta afirma că nu ar fi părăsit-o pe Lambada pentru Mădălina.

”Nu pot să zic că este soția mea sau să consider asta. Legal, putem considera așa. Pe 12 august, a pus ea actele de divorț ca să mă sperie. Nu s-a prezentat. Am sunat-o de multe ori, mi-a răspuns după data asta cu divorțul. Eu nu aș fi vrut să mai am vreo treabă cu ea în viața mea. (...)

Nu aș fi lăsat-o niciodată pe mama fetiței pentru Mădălina. Am avut o ceartă cu Lambada și a fost așa o ambiție. Nu știu ce a fost nunta aia, am stat mai mult pe afară. Mai frumos a fost la ziua lui Marymar decât nunta.

