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Primele imagini din apartamentul cumpărat de Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Au început renovările. Ce au descoperit în locuință

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au început renovarea apartamentului cumpărat recent. Primele imagini de pe șantier și ce au descoperit în locuință.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 19:19 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 19:22
Primele imagini din apartamentul cumpărat de Vlad Gherman și Oana Moșneagu. | Instagram
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Vlad Gherman și Oana Moșneagu au început renovarea apartamentului pe care l-au cumpărat recent. Actorul a publicat primele imagini de pe șantier și a dezvăluit că lucrările au venit deja cu surprize neplăcute. Cei doi își doresc să transforme locuința într-un cămin pe gustul lor, însă până la mutare mai au mult de muncă.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au trecut la următoarea etapă după ce și-au cumpărat prima locuință împreună. Cei doi actori au început renovările, iar Vlad Gherman a decis să le arate urmăritorilor săi cum decurg lucrările. Actorul a publicat pe Instagram un videoclip în care prezintă imagini din apartament, după ce au început demolările.

Pereții au fost decopertați, iar unele dintre instalațiile vechi au fost scoase la vedere. Vlad Gherman a mărturisit că el și soția sa au decis să refacă apartamentul în întregime, pentru că își doresc ca fiecare încăpere să fie amenajată exact așa cum au visat: „Începem seria mini-vlogurilor de pe șantier cu prima și cea mai importantă parte: DECOPERTATUL APARTAMENTULUI. Așa e, am luat apartamentul cu finisajele puse pentru că… nu exista altă variantă oricum. Că îți plăceau, că nu, ei tot le puneau. Oana și cu mine ne-am dorit să facem din această primă casă a noastră una de care să ne bucurăm ani buni și nu am vrut să avem nici măcar o cameră neamenajată așa cum visam noi”, a scris Vlad Gherman pe Instagram.

Ce au descoperit Vlad Gherman și Oana Moșneagu în timpul renovării

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Lucrările au scos la iveală și câteva surprize neplăcute. În imaginile publicate de actor se pot observa porțiuni de pereți decopertați, instalații și materiale scoase în timpul renovării.

Vlad Gherman a povestit că, odată cu demolările, a descoperit numeroase nereguli în apartament: „Prin urmare… am dărâmat tot ce se putea și mare ne-a fost mirarea când am văzut atâtea nereguli pe metru pătrat. Știm, nu există apartamentul perfect nici pe departe, există vicii ascunse peste tot”, a mai transmis actorul.

În mesajul său, Vlad Gherman a făcut și o remarcă amuzantă despre una dintre descoperirile făcute în timpul lucrărilor.
„În punga zidită în perete? Serios?”, a scris acesta, alături de imagini din apartament.

Vlad Gherman s-a implicat personal în renovarea apartamentului

Pe lângă surprizele întâlnite în timpul lucrărilor, Vlad Gherman a povestit că renovarea i-a oferit ocazia să descopere și o activitate care îi place.

Actorul s-a implicat personal în lucrările de pe șantier și a mărturisit că experiența de a face pe meșterul i-a adus satisfacție: „Trecând (cu greu) peste acest aspect, vreau să mărturisesc că a fost pentru prima dată când am interpretat rolul de meșter în viața reală și… mi-a plăcut. Am avut prieteni aproape care m-au ajutat și am avut motivația apartamentului nostru pe care abia așteptăm să îl terminăm. Mai e mult până departe. Vă ținem la curent”, a transmis Vlad Gherman.

Când se vor muta Vlad Gherman și Oana Moșneagu în noul apartament

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au anunțat recent că și-au cumpărat prima locuință împreună, după o perioadă în care au căutat proprietatea potrivită. Deși inițial și-ar fi dorit o casă cu o curte mică, cei doi au ales în cele din urmă un apartament situat la parter, care beneficiază și de o grădină.

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Vlad Gherman a explicat de ce au ales această variantă: „Este un sentiment minunat, mai ales că este prima noastră locuință cumpărată împreună și un pas foarte important în relația noastră. De fapt, nu este chiar o casă, ci un apartament la parter, cu o grădină mică, care ne-a cucerit din prima”, a declarat actorul pentru Spynews.ro.

Vlad Gherman a precizat că el și Oana Moșneagu speră să se mute în noul cămin până în primăvara anului viitor.

Vlad Gherman

Până atunci, cei doi au de finalizat lucrările de renovare și amenajare, iar actorul a promis că va continua să publice imagini din apartament, pentru ca urmăritorii să poată vedea cum se transformă locuința.

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