Fotografiile în ipostaze fierbinți sub o cascadă în care s-au fotografiat Oana și Vlad Gherman. Cum au reacționat fanii

Vlad și Oana Gherman, celebrul cuplu de actori, se află în vacanță în Ubud.

Cei doi au plecat în vacanță alături de o gașcă de prieteni, iar prima oprire a fost în Bali, acolo unde s-au lăsat fermecați de frumusețile unei noi culturi.

După ce au ales să plece în vacanță pe 30 decembrie, cei doi actori împreună cu gașca lor de prieteni au avut Bali ca primă destinație. Acolo s-au bucurat de soare și de vreme frumoasă, deși au ajuns chiar în sezonul ploios și se așteptau să fie nevoiți să petreacă mai mult timp la cazare.

Oana și Vlad Gherman, imaginile în ipostaze fierbinți sub o cascadă

Oana și Vlad Gherman s-au bucurat de plajă și relaxare la soare, au mers chiar și la sală și și-au meșteșugit singuri niște inele superbe pe care le vor păstra mereu ca amintire.

„Ne-am făcut singuri inele într-un atelier în Uluwatu și ne-a plăcut mult experiența.

Găsești multe locuri în care să îți creezi propriile bijuterii, noi am ales @binginsilverclass , ni s-au părut super cool, am mers la ei cu poze de inspirație de pe Pinterest și suntem îndrăgostiți de ce ne-a ieșit, sunt din argint, am adăugat şi pietre”, a povestit Vlad la descrierea unei postări.

Vlad și Oana s-au fotografiat pe plajă alături de prietenii lor și s-au bucurat de această aventură inedită.

„Hai, că nu am fost generoşi cu postările din vacanță, dar nu prea te lasă inima să stai cu telefonul în mână în aşa loc. Uluwatu, Bali, nice to meet you! Plaje superbe (am pus aici imagini de pe Nyang Nyang şi Melasti), vremea superbă, abia în seara asta a început o ploaie care nu se mai termină, dar cam aşa sunt nopțile aici în sezonul ploios, pe zi ne-a ferit Bunuțu’. Au trecut doar 3 zile, dar parcă deja simt că timpul trece prea repede. Suntem aici până pe 6, apoi mergem pe Lombok şi Gili, şi terminăm vacanța în Ubud. Dar postarea asta nu e despre sfârşitul vacanței, căci abia a început. Hai, să vină soarele şi să rămână”, a scris Oana la descrierea unei alte postări.

Acum cei doi actori se află în Ubud, locul de unde vor zbura ulterior spre casă.

În Ubud, Oana și Vlad s-au fotografiat în costume de baie sub o cascadă, stând îmbrățișați, iar fanii s-au bucurat să îi vadă și în ipostaze atât de îndrăznețe.

Dacă până acum postau doar imagini în care își arătau timid afecțiunea unul față de celălalt, de această dată Oana și Vlad au lăsat deoparte inhibițiile și s-au pozat în ipostaze fierbinți.

Postarea lor a adunat rapid peste 16.000 de aprecieri, iar fanii i-au lăudat în secțiunea de comentarii.

„Awww m-ati topit!! ”, „Superbe poze, superbi și voi! Tare mult vă plac! ”, „Doamne ,cât de frumoși sunteți!”, „Ai, mama”, „Pfoaaaa! Adam și Eva!”, „Wow poza 2 e genială !”, „Superbi sunteți! Și sexy” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor lor.

Vlad și Oana formează un cuplu de mai bine de 4 ani, sunt căsătoriți de 1 an și jumătate și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste.

